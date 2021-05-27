مسلسل Friends reunion.. يعرض عبر osn وليست حلقة تمثيلية

عرضت اليوم، الحلقة الأولى من مسلسل Friends reunion، أحد أكثر الأحداث التلفزيونية انتظاراَ لهذا العام، حصريا على منصة osn.

مسلسل Friends reunion يعرض عبر osn في الشرق الأوسط

مسلسل Friends reunion يجتمع نجوم العرض الستة جينيفر أنيستون، وليزا كودرو، وكورتيني كوكس، ومات ليبلانك، وماثيو بيري، وديفيد شويمر للمرة الأولى منذ 17 عاما على مسرح 24 لـ«وارنر براذرز» Warner Bros في عرض خاص لمرة واحدة.

مسلسل Friends reunion من المقرر ظهور لائحة طويلة من ضيوف الشرف إلى العرض، منهم كارا ديليفين، وديفيد بيكهام، وجاستن بيبر، وريس ويذرسبون، وليدي غاغا وغيرهم وهي الحلقة ليست تمثيلية، ولكن يظهر فيها الأبطال بشخصياتهم الحقيقية للحديث عن المسلسل وذكرياتهم، بالإضافة إلى كواليس تصوير المشاهد الشهيرة.

مسلسل Friends reunion: يجمع 6 ابطال

وعن هذا الأمر، قال نيك فوروارد، الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي والتلفزيوني في OSN في بيان: «يسعدنا أن نكون المنصة الحصرية لـFriends: The Reunion في الشرق الأوسط، مما يضيف إلى مكتبتنا الواسعة من المحتوى على OSN Streaming».

جدير بالذكر، أن تصدر نجوم مسلسل friends، غلاف مجلة People الشهيرة، مع اقتراب عرض المسلسل، حيث التقطوا صورة بنفس الطريقة المعتاد الظهور بها مع تغيير في مظاهرهم بسبب الزمن.

مسلسل friends بث لأول مرة في 22 سبتمبر 1994، فيما توقف في 6 مايو 2004، وقدم منه 10 مواسم، أي 236 حلقة، وحصل على الكثير من الجوائز، أبرزها «إيمي» لأفضل عمل كوميدي لايت.

مسلسل Friends reunion هو أكثر من مجرد عرض مبدع، حيث ترك بصمة كبيرة على الثقافة الشعبية في جميع أنحاء العالم الآن، في الحدث التلفزيوني الأكثر تشويقا لهذا العام.