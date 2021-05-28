تعرف على خريطة القوافل الطبية بمحافظة دمياط خلال الفترة المقبلة

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن خطة تنفيذ قوافل طبية شاملة بعدد 9 قرى بنطاق المحافظة خلال شهر يونيو القادم، وذلك استكمالا لسلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق وتخفيف الضغط على المستشفيات.

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نستعرض في السطور التالية خريطة القوافل الطبية المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة:-

- قافلة يومى الأربعاء والخميس 2 و3 يونيو، بقرية الوسطانى بمركز كفر سعد.

- قافلة يومى الجمعة والسبت 4 و5 يونيو، بقرية ميت الشيوخ بمركز فارسكور.

- قافلة بقرية كفر تقى بمركز الزرقا يومى الأربعاء والخميس 9 و10 يونيو.

- قافلة بقرية الأربعين بمركز فارسكور يومى الجمعة والسبت، 11و12 يونيو.

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- قافلة بقرية الكحيل بمركز كفر البطيخ يومى الأربعاء والخميس 16 و17 يونيو

- قافلة بقرية الرحامنة بمركز فارسكور يومى الجمعة والسبت 18 و19 يونيو.

- قافلة بقرية المحمدية بمركز كفر سعد يومى 23 و24 يونيو.

- قافلة بقرية أولاد حمام بمركز دمياط يومى الجمعة والسبت 25 و26 يونيو.

- قافلة بقرية الإسماعيلية بمركز كفر سعد يومى الأربعاء والخميس 30 يونيو والأول من يوليو 2021.

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هذا وستتضمن القوافل عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى وحدتين للأشعة والسونار يأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ووسط إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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