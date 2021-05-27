15 تصريحا هاما لممثلة «الصحة العالمية» عن تطور فيروس كورونا في مصر

تحدثت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، عن مستجدات وضع فيروس كورونا المستجد في مصر، واللقاحات، والنسخة الهندية من الفيروس، خلال تصريحات تلفزيونية لها، وأبرزها نرصدها لكم كما يلي:

1- الموجة الثالثة مازالت موجودة في مصر، والمنحنى مازال في حالة صعود وهبوط.

2- المنحني شبه مستقر، لكن ضروري التركيز على الإجراءات الاحترازية كأفراد.

3- الخوف والهلع والفزع يسبب مناعة أقل، وممكن الإنسان يكون معرض أكثر إنه ياخد الفيروس.

4- مصر من الدول المتقدمة في نظام الرصد الوبائي، ولديها كفاءات على جميع المستويات.

5- مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وترسل إلينا أرقام الإصابات بشكل يومي.

6- الأعداد في مصر ممكن تكون 5 و10 أضعاف الاعداد الرسمية: «لازم نضيف أعداد أكثر على الأعداد المعلنة».

7- منظمة الصحة العالمية تشجع الفحص المعملي pcr، بدلًا من الاعتماد على فحوصات الدم وإشاعة الصدر والـpcr، والفحوصات بدأت تكون أكثر دقة.

8- حاليا نحن في جائحة، والفيروس موجود ومنتشر، وضروري ناخد في بالنا إن الفيروس موجود، وجميع الفيروسات في تحور مستمر، ومنها كورونا.

9- إذا كان هناك شخص عنده أعراض بسيطة لا داعي لعمل أشعة على الصدر، وأهم شيء أن يكون في مكان آمن، ويحصل على البرتوكول العلاجي المعتمد، وألا يخاف أو يصاب بالهلع والفزع؛ لأن الصحة النفسية مهمة والتريض في البيت وفتح الشبابيك.

10- أشيد بدور وزارة الصحة والسكان، ومصر هي الدولة الوحيدة التي ترسل بشكل يومي، وينفذوا إجراءات إضافية، ودراسة جينية للفيروس لرصد التحورات.

11- 4 دول في الإقليم ابلغوا منظمة الصحة العالمية برصد الفيروس المتحور في الهند على أراضيها، وهي إيران والمغرب والأردن والبحرين.

12-مصر أبلغت المنظمة بتشديد الاجراءات للقادمين من الجنسيات المختلفة الداخلين للبلاد ونتواصل مباشرة مع وزارة الصحة ونعمل يوميا معها وهناك تواصل ومشاركة في المعلومات، وإلى الأن لم نستلم من مصر ما يفيد وصول الفيروس الهندي لمصر.

13- الحكومة المصرية تخطرنا بنسب التطعيمات ونشكر الحكومة على ما تجريه، ونفذنا خطة قومية لتوصيل اللقاحات، ونثمن دور مصر في تطعيم اللاجئين والمهاجرين، وهذا من العدالة والإنصاف؛ نظرًا لأن هناك مشكلة في عدالة توزيع اللقاح، وهناك 75% من اللقاحات لدى 10 دول فقط.

14-مصر أكبر دولة عربية من ناحية عدد السكان ونساند يدا بيد أن يكون هناك إنتاج للقاح في مصر، وعملنا مع هيئة الدواء ووزيرة الصحة لتسريع وتيرة جاهزية المصانع لإنتاج المصل، ونقدم الدعم الفني والتقني بالتعاون مع الصين.

15-الصحة العالمية تؤكد ضرورة حصول مصر على التكنولوجيا والمعرفة والخبرة لتوفر اللقاح للمنطقة ولأفريقيا.