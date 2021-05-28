للمرة الأولى.. الأزهر يطلق مسابقة كاريكاتير للتعريف بالإسلام

قالت الدكتورة نهلة صبري، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب والوافدين والأجانب بالأزهر، إن مبادرة الأزهر الشريف الخاصة بالكاريكتير متاحة للجميع من كل دول العالم سواء كانوا طلاب أو رسامين محترفين.

وأضافت « صبري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «Extra News»، اليوم الخميس، أن المسابقة موجهة للعالم كله، وهي مبادرة تدعو للسلام والإخاء الإنساني وقبول الآخر وكذلك التعريف أن الإسلام دين التسامح وليس دين التطرف والإرهاب.

وأكدت رئيس مركز تطوير الطلاب الوافدين والأجانب، أن المسابقة تأتي ضمن رسالة الأزهر الشريف من أجل الأدوار التثقفية والتوعية، وتأكيدا لما قاله شيخ الأزهر وهو يؤكد أن الإسلام دين السلام والإخاء، لافتة إلى أن من يريد الاشتراك في المسابقة عن طريق موقع الأزهر الشريف، موضحة أن المشاركة تتم من خلال الاشتراك برسمة واحدة ولكن جديدة لم يتم استخدامها في مسابقات أخرى مع ذكر اسم المشترك وبلده.

وأطلق الأزهر مسابقة بعنوان «مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير» للمرة الأولى من أجل عرض سماحة الإسلام لتصحيح المفاهيم الخاطئة الخاصة بربط الإسلام بالإرهاب حسبما رسم البعض، بالإضافة إلى تنشئة جيل من شتى دول العالم مطلع على اختلاف الثقافات والأيديولوجيات، يدافع عن الفكر الوسطي والقيم والمبادئ الإنسانية السَّمْحة من خلال رسوم الكاريكاتير.

وأوضحت أن وشروط المسابقة هي إرسال 3 رسومات في كل قسم من أقسام المسابقة، مقاس العمل A3 على ألا يتجاوز حجم العمل 2 ميجابايت، ترسل الأعمال بصيغة (JPG - 300 dpi)، يرسل المشارك سيرة ذاتية قصيرة لا تتجاوز 3 أسطر، وعنوانه، وطرق التواصل معه، وحسابه البنكي كاملًا، يُكتب اسم الفنان، وجنسيته، وبلده، على العمل المرسل.

ويحصل المركز الأول على 1500 دولار، والثانى 1000 دولار، والثالث 750 دولارا، وثلاث جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 250 دولار، كما يحصل كل الفائزين على درع «الأزهر الشريف».

أما جوائز مسابقة البورتريه «غيرالكاريكاتيري»: شهادة شكرو تقدير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ويحصل صاحب المركز الأول على 1500 دولار والثانى 1000 دولار والثالث 750 دولارا.