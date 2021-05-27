علي تميم يشيد بمشاركة الأزهر لأول مرة في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب

أشاد الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بالحضور المتميز للأزهر الشريف، والذي يشارك لأول مرة في الدورة الـ 30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، قائلًا: هذه المشاركة لها أثر إيجابي كبير، مؤكدا أن عودة الأنشطة الثقافية يمثل بارقة أمل لتعافي الثقافة العربية من تأثيرات جائحة كورونا.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب

ونشر الدكتور علي بن تميم، صورة له من داخل جناح الأزهر بالمعرض، وعلق عليها عبر «تويتر»: «زرنا اليوم جناح الأزهر الشريف بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، مشاركة الأزهر الشريف مهمة، ولها أثر إيجابي فعال، إن الثقافة بالأزهر ورغم كورونا تنهض وتتعافى، مؤكدا: «تعد مشاركة الأزهر هي الأولى من نوعها خارج مصر، نعتز بها ونفخر، وشكرا لشيخ الأزهر الإمام الطيب على دعمه للكتاب والثقافة الأصيلة».

وتأتي هذه المشاركة في إطار نشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي للإسلام، من خلال مكتبة الأزهر، وتضم مجموعة من المخطوطات اليدوية يرجع تاريخها إلى ما يقرب من 1000 عام، ويعرض الأزهر خلال مشاركته التي تتجاوز 160 عنوانا، عددًا من الإصدارات المختلفة المطبوعة والمترجمة لأكثر من لغة، بالإضافة إلى تنظيم نشاط الخط العربي لإثراء الثقافات المختلفة، تأكيدا لاهتمام الأزهر بمختلف الفنون عموما والفنون الإسلامية خصوصًا.

وانطلقت، يوم الأحد الماضي فعاليات الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب حتى 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 889 عارضا حضوريا وافتراضيا، من بينهم ما يزيد على 662 عارضا دوليا و227 عارضا محليا من أكثر من 46 دولة حول العالم.

وزارة الثقافة تشارك في معرض أبو ظبي للكتاب

تشارك وزارة الثقافة المصرية في المعرض من الهيئة المصرية العامة للكتاب والمركز القومي للترجمة، فضلا عن عدد من دور النشر الخاصة في فعاليات الدورة التي تجمع هذه النسخة بين الفعاليات الافتراضية والواقعية «دورة هجين».

ويضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصدارت الهيئة في مختلف المجالات والسلاسل، في مجالات الأدب والتاريخ والجغرافيا واللغات والكتب الدينية والفنون وغيرها.