عضو شعبة التطوير العقاري: الرئيس يولي عناية خاصة بمدن الجيل الرابع

قال محمود عمر، عضو شعبة التطوير العقاري، عضو مجلس إدارة شركة المنارة للاستثمار العقاري، إن الدولة لم تبخل على مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها مدن «الجلالة والمعلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة» مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي عناية خاصة بمدن الجيل الرابع، ويدعمها بقوة، ويسعى لتحويل مصر إلى أعلى المراتب من خلال عدد من المشروعات القومية المميزة.

عمر: نتفاوض للحصول على أراضٍ بالعلمين الجديدة من وزارة الإسكان

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش إطلاق منتجع « بيلافينتو» والمقام على مساحة 65 فدان في الجلالة بالعين السخنة باستثمارات 4 مليارات جنيها، أن الدولة نحتت في الصخر، لتحويل جبال الجلالة الصماء إلى منتجعات سياحية تدر عائدا للإنفاق على محدودي الدخل، والفئات الأولى بالرعاية، ونتمنى أن تستمر هذه الجهود لصالح التنمية العمرانية، لبناء مصر الجديدة التي يرغب الرئيس السيسي في بنائها.

عمر: مهتمون بتنفيذ مشروعات بمدن الجيل الرابع لمواكبة خطة الدولة للتنمية والتعمير

وقال محمود عمر، عضو مجلس إدارة شركة المنارة للاستثمار السياحي والعقاري، أن الشركة تستهدف تقديم منتج سياحي متميز متكامل الخدمات ليمثل انطلاقة مثالية للشركة في السوق ونقطة البداية نحو تنفيذ المزيد من المشروعات المميزة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى اهتمامه بتنفيذ مشروعات بمدن الجيل الرابع لمواكبة خطة التنمية والتعمير المتبناة من الدولة ولإيمانها بمسؤولية القطاع الخاص في التعاون يدا بيد مع الدولة لتنفيذ خطة التنمية 2030.

وتابع، بدأنا بالفعل في الأعمال الإنشائية بالجلالة وحرصنا على إنجاز أكثر من 40% من إنشاءات المنطقة الشاطئية، قبل إطلاقه للتسويق لتأكيد الجدية، ومن المقرر بدء تسليم المرحلة الأولى بالمشروع نهاية 2022 .

وأضاف، أن المشروع يضم وحدات بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى خدمات مميزة تضمن استمرارية الحياة بالمشروع طوال أيام السنة، وتؤهله ليصبح بمثابة سكن دائم وليس موسمي، كما يضم المشروع 1100 وحدة مقسمة إلى شاليهات وفيلات من 90 الى 220 متر تسلم كاملة التشطيب وبأعلى المواصفات التى ترضى جميع الأذواق.

وأوضح أن المشروع يتسم بواجهة شاطئية 400 متر، وتقام جميع الوحدات على مستوى واحد على شكل حرف «U» لتتمتع بإطلالة مباشرة على البحر، كما يضم المشروع فندقا سياحيا وناديا اجتماعيا، وخدمات ترفيهية وتجارية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء ولاند سكيب، مشيرا إلى أن اختيار مدينة الجلالة يأتي في إطار إيماننا بتميز المدينة، والفرص الداعمة للاستثمار بها، والجهود المميزة المبذولة من الدولة في تنفيذ بنية أساسية قوية من طرق ومحطات تحلية مياه ومشروعات تنموية ترفع من القيمة المضافة لأي نشاط استثماري بالمدينة مثل الجامعات والمدارس، والمؤسسات الإدارية والفنادق والمشروعات الترفيهية المتنوعة، وكذلك الصناعية، كما تحتوي المدينة على منطقة طبية، وأول قرية أوليمبية لإقامة الفعاليات الرياضية للدولة وأكبر مدينة ألعاب مائية ومارينا لليخوت.

عمر: استراتيجيتنا ترتكز على مواكبة خطة الدولة في تنمية مدن الجيل الرابع

وقال إن الشركة تتفاوض حاليا للحصول على قطعة أرض بمدينة العلمين الجديدة ضمن خطتها التوسعية في السوق المصري.