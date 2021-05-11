التطوير العقاري: تشغيل مئات المصانع أبرز عوائد التمويل العقاري

أكد الدكتور محمود العدل عضو شعبة التطوير العقاري، أهمية سرعة إصدار اشتراطات مبادرة التمويل العقاري 2021 لتنشيط القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، وإتاحة الفرصة لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل، لامتلاك عقار بأسعار الإيجار حاليًا، مطالبًا أجهزة الدولة بالتوحد لنشر ثقافة التمويل العقاري لدى المواطنين بمختلف شرائحهم الاقتصادية والسكنية وتعريف المواطن بمزايا التمويل العقاري ودوره في تسهيل الحصول على وحدة سكنية، والتخلص من المعلومات المغلوطة بشأن الحصول على وحدة بقيمة مضاعفة أعلى من قيمتها الحقيقية في حالة الحصول عليها بنظام التمويل العقاري.

العدل: تنشيط العقارات وتشغيل مئات المصانع أبرز عوائد مبادرة التمويل العقاري

أضاف العدل، خلال تصريحات صحفية، أنّ العائد من مبادرة التمويل العقاري لن يقتصر على تنشيط مبيعات العقارات فقط، لكن سيمتد لتحفيز الشركات العقارية على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات لتنفيذ منتج يتناسب مع شروط المبادرة واحتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطي، ما يساهم في توفير فرص عمل مناسبة لكل المؤهلات العلمية ومختلف مستويات العمالة والقضاء على البطالة، باعتبار أنّ هذا القطاع المتحكم في إدارة تشغيل نحو 26 صناعة مرتبطة بها.

العدل يطالب بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المدن الجديدة

أشار العدل، إلى أهمية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المدن الجديدة، والتي يتم تنفيذها لاستيعاب الزيادة السكانية وزيادة رقعة المعمور، بعدما نجحت هذه المدن الجديدة في خلق فرص استثمارية عديدة سواء سكنية أو غير سكنية في أنشطة تجارية وإدارية وطبية، إلا أنّ نسبة مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الجديدة يجب زيادته سواء للقطاع الخاص المحلي أو جذب استثمارات أجنبية جديدة تعطي قيمة مضافة للقطاع العقاري، ولذا من الضروري أن تشكل الدولة لجنة وطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر والتي تصب في صالح السوق العقاري.

وأشاد محمود العدل، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتطوير القرى والمدن القائمة، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما ذكره الرئيس السيسي في احتفالية يوم الشهيد: «إحنا صحيح بنروح العاصمة الإدارية بس لن نترك باقي المحافظات وشغالين في نفس الوقت على القاهرة وإسكندرية وبورسعيد وعواصم المحافظات القديمة»، ما يؤكد توجه نحو تطوير عواصم المحافظات القديمة، إلى جانب مشروعها القومي في تطوير قرى الريف المصري، وبالفعل بدأت الحكومة تنفيذ مشروعات عديدة لتطوير القاهرة التاريخية وعواصم المحافظات.