خالد الصاوي يُقبل يد منى الشاذلي على الهواء.. وهي: أنت مجنون؟ (صور)

قبّل الفنان خالد الصاوي يد الإعلامية منى الشاذلي على الهواء بعدما تعرضت الإعلامية لـ «خضة» عندما تلا الفنان خالد الصاوي جملة من أحد مشاهد مسلسل «اللي مالوش كبير»، ليقوم على الفور ويقبل يدها وسط تصفيق الجمهور، وردت عليه «الشاذلي» وهي تضحك بسبب الموقف «أنت مجنون» مع تحريك يديها حول رأسها.

وقال «الصاوي»، إن صديقات زوجته يسألونها إذا كنت أفعل معها في الحقيقة ما فعلته في دوري بمسلسل «اللي مالوش كبير» الذي كان عنيفا، لافتا إلى أن العنف في التمثيل يتطلب مهارة من الشخص ومن التصوير والإخراج، مؤكدا أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تمتلك موهبة قوية، وكذلك الفنان كريم عبدالعزيز متابعا: «يعني أنا أمثل أدوار تقوم مراتي عليا».

وأضاف خالد الصاوي، خلال حواره ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «CBC» الخميس، «لما بوافق على دور ياسمين عبدالعزيز تقولي أنا هعتذر عليه فقولتلها وشك حلو عليا وأنا متابعها وشوفتها من وهي صغيرة وفنانة واضحة وصريحة في ده شبهي وبمتجاملش، وأنا قابلتها في عيد ميلادها وبعتتلي أنا ومراتي وكانت لابسة أحمر وهي قمر أوي في الأحمر واتمنيت نشتغل سوا».

وأكد «الصاوي» أنه ياسمين عبدالعزيز لم تصب بأي أذى أثناء تصوير مسلسل «اللي مالوش كبير» لأنها تمتلك موهبة كبيرة وتعرف الخطوات التي يجب أن تأخذها، مبينا أنه كان حريصا على عدم إصابتها أو إصابة أي شخص يواجهه في مشهد عنف.

وتابع خالد الصاوي: «المخرج قالها هيجرجرك الطرقة كلها قالتله أنا موافقة وده التفاني في الشغل».