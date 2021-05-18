الخميس.. أبطال «حرب أهلية» في ضيافة معكم منى الشاذلي

يحل أبطال مسلسل «حرب أهلية» ضيوفا على برنامج «معكم» وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتتحدث «يسرا» خلال اللقاء عن أسباب قبولها للمسلسل، والطريقة التي استخدمتها لإقناع زوجها خالد سليم بالمشاركة فيه والظهور كممثل لأول مرة، رغم ابتعاده عن الأضواء طوال السنوات الماضية.

ويكشف المخرج «سامح عبد العزيز» أيضا كواليس العمل مع يسرا، وماذا طلبت منه بشأن زوجها المشارك في المسلسل، ويروي أبرز المواقف التي جمعته بفريق العمل، كما يتحدث السيناريست «أحمد عادل» عن كواليس الكتابة، ويرد على تساؤلات البعض حول نهاية المسلسل.

كذلك تتحدث الفنانات أروى جودة وجميلة عوض ومايان السيد عن تعاونهن سويا في المسلسل، وكيف قدمن أدوارهن بين الشر والخير، والكواليس الطريفة التي جمعت بينهن.

مسلسل «حرب أهلية» من بطولة يسرا، باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مروى الأزلي، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.