أخبار الفطر الأسود في المحافظات.. مريضة بالفيوم ومحافظتان تنفيان وجوده

تابعت مديريات الصحة في المحافظات مرض الفطر الأسود، ورصد مدى ظهوره بها، والتي جاءت بنفي ظهور المرض أو تلقي أي بلاغات بظهوره، فيما استغاثت مريضة الفيوم من تكاليف علاج الفطر الأسود، وطالبت وزارة الصحة بتوفير العلاج لها والذي يمكن أن يستمر لمدة 9 شهور.

صحة الغربية: تعليمات مشددة بسرعة الإبلاغ عن حالات الفطر الأسود

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي بلاغات أو إخطارات من المستشفيات العامة أو الخاصة بظهور أي أعراض أو استقبال حالات مصابة بأعراض الفطر الأسود، وأن كل المستشفيات لديها تعليمات مشددة بسرعة الإبلاغ بشكل فوري حال استقبال أي حالة مصابة بهذا المرض.

الإسماعيلية: عدم وجود أي إصابات بالفطر الأسود بين المصابين بفيروس كورونا

وفي الإسماعيلية أكدت مصادر طبية بمستشفى العزل، عدم وجود أي إصابات بالفطر الأسود بين المصابين بفيروس كورونا في المحافظة، وأن الأطقم الطبية لم تلاحظ طوال فترة الموجة الثالثة من فيروس كورونا ظهور أي أعراض للفطر الأسود على المصابين، مؤكدة أنه حال ظهوره سيتم التعامل معها فوراً.

أستاذ طب المنصورة: الفطر الأسود ينتقل بالهواء والمخالطة

وفي الدقهلية قال الدكتور مسعد سليمان، مدير مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة المنصورة، إن الفطر الأسود معدي، وينتقل في الهواء، رغم أنه ثقيل الوزن، كما أنه ينتقل عن طريق الاتصال المباشر، ويصيب الإنسان إذا وصل إلى الأغشية المخاطية، ولذلك لابد من أخذ الإجراءات الاحترازية عند التعامل مع المصاب.

وأضاف «سليمان» لـ«الوطن» أن أعراض المرض تبدأ جميعها من الأغشية المخاطية الموجودة في الأنف والعين، وتظهر أعراض أولية على المريض، منها الخدلان في منطقة الإصابة والوجه، ونزول إفرازات من الأنف تكون لونها مختلف وغير طبيعي، بالإضافة إلى زغللة في العين، وصعوبة في مضغ الطعام.

وتعيش كل من «أميرة» و«جوليا»، ابنتا السيدة «نبيلة فرج»، مريضة الفطر الأسود بمحافظة الفيوم، حالة من الرعب خوفاً على والدتهما من مضاعفات الفطر الأسود، بالإضافة إلى عدم تمكنهما من إخفاء خبر وفاة والدهما عن والدتهما أكثر من ذلك، خصوصاً أنّها تسأل عليه باستمرار وتريد رؤيته.

وناشدت «نبيلة فرج» مصابة الفطر الأسود بالفيوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توفير الأدوية اللازمة لعلاج الفطر الأسود على نفقة الدولة، وتبني حالتها، خصوصاً أنّ أبنائها يعانون كثيراً خلال رحلة البحث عن الأدوية بالإضافة إلى ارتفاع سعرها، وأنّ الطبيب أخبرهم بأنّها ستستمر على تلك الحقن من 6 أشهر وحتى 9 أشهر حسب حالتها.