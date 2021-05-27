مصرع «طفلين وعمتهم» في حريق شقة بالدقهلية

لقي «طفلين وعمتهم»، مصرعهم اليوم، في حريق شقة سكنية بقرية «شها» بدائرة مركز المنصورة في الدقهلية مختنقين، بعد نشوب حريق في الشقة، وتمكن الأهالي من السيطرة عليه دون علمهم بوجود الضحايا داخل الشقة واكتشفوا بعد إطفاء الحريق بوجودهم وتم نقلهم إلي المستشفى ولفظوا أنفاسهم الأخيرة هناك.

ورود بلاغ بوصول 3 جثث لمستشفى المنصورة الدلوي

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول كل من: «عبير ع. ش.» 20 سنة، والطفلين «محمد ف. ع. ش.»، 6 سنوات، وشقيقه «عبدة ف. ع. ش.»، 5 سنوات، إلي استقبال المستشفى جثة هامدة.

انتقل ضباط مركز المنصورة إلي مكان الواقعة للفحص ومعرفة سبب الحريق وتبين أن حريق شب في الشقة بقرية شها حال وجود الضحايا بداخلها دون أن ينتبه الأهالي لوجودهم .

مصدر: حريق والأهالي نجحوا في إخماده

وقال مصدر أمني، إن الحريق عندما شب في الشقة، هرع الأهالي إلي مصدر الدخان، وحاولوا إطفاء النيران دون الإتصال بقوات الحماية المدنية، وتمكنوا بالفعل من السيطرة علي النيران، إلا أنهم لم ينتبهوا بوجود أحد في الشقة معتقدين أن الأسرة بالكامل في أحد الأفراح بالقرية، وتفاجئوا بعد ذلك بوجود طفلين والثالثة معهم وتم نقلهم إلي المستشفى إلا أنهم كانوا قد فارقوا الحياة.

وأكد شهود العيان، أن القرية كانت تشهد أحد الأفراح ، وتجمع فيها الأهالي وعلموا باندلاع حريق في شقة بعد انقطاع التيار الكهربائي عن القرية كلها لمدة 2 دقيقة وبعدها علموا بوفاة 3 أشخاص في الحريق، وأن الأب والأم كانوا خارج المنزل، وقت وقوع الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراء القانوني.