آنا كيندريك بطلة فيلم جديد عن القاتل المتسلسل الشهير رودني ألكالا

تعمل شبكة «نتفليكس» عن إنتاج فيلم جديد مأخوذ عن أحداث حقيقية، حول مشاركة قاتل متسلسل يدعى رودني ألكالا في أحد برامج المواعدة الشهيرة المذاعة على التلفزيون الأمريكي «The Dating Game»، وذلك في خضم ارتكابه موجة من جرائم القتل في عام 1978.

وتم الاستقرار على الممثلة الأمريكية آنا كيندريك، لأداء دور المتسابقة في برنامج المواعدة «شيريل برادشو»، بينما تتولى كلو أوكونو، إخراج الفيلم، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

في ذلك الوقت، قتل «ألكالا» خمس نساء، وأدين بمحاولة قتل فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، لكنه ظهر في البرنامج لأن عمليات التحقق من الخلفية في ذلك الوقت كانت أكثر تساهلا، وكان من المقرر أن تذهب «شيريل برادشو» في موعد مع «ألكالا»، ولكنها تهربت من ذلك بسبب ما وصفته بـ «تصرفاته الغريبة».

في عام 1980، حُكم على «ألكالا» بالإعدام لارتكابه جريمة قتل، ووجد المحققون أدلة تتضمن مئات الصور لنساء وفتيات وفتيان، وتذكارات تعتقد الشرطة أنها من الضحايا، في خزانة تخزين له، تم تأجيل إعدامه إلى أجل غير مسمى عندما أعلنت كاليفورنيا وقفاً اختيارياً لقضايا عقوبة الإعدام في عام 2019، ومازال في سجن الولاية في كوركوران، كاليفورنيا، فيما يقدر المحققون أنه ربما قتل ما يصل إلى 130 شخصًا.

ولدى منصة «نتفليكس» مجموعة واسعة من المشاريع السينمائية الجديدة التي تعمل على إنتاجها خلال الفترة المقبلة، من أبرزها فيلم روائي طويل عن قتال مجموعة من النساء من أجل المساواة في ركوب الأمواج، من بطولة الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون وإخراج نيكي كارو.

كما اشترت المنصة الإلكترونية حقوق فيلمي «Knives Out 2» و«Knives Out 3»، في مارس الماضي، وذلك بعد نجاح الجزء الأول من الفيلم، حيث من المقرر أن تبدأ تصوير الجزء الثاني خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على فريق العمل الذي يضم كلا من دانيال كريج، كيت هدسون، كاثرين هان، وديف باوتيستا، وجانيل موني، إضافة إلى ليزلي أودوم جونيور وإدوارد نورتون الذين انضموا مؤخرًا إلى فريق التمثيل، ويتولى التأليف والإخراج ريان جونسون.