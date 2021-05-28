الصحة: 99.9% من إصابات الفطر الأسود لاتصبح خطرة إذا تلقت العلاج مبكرا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة والسكان للشئون الوقاية، إن الفطر الأسود ينتمي إلى عائلة واحدة من الميكروبات اسمها الفطريات، مشيرًا إلى أن خطورة الفطريات ضئيلة جدا، واكتشف الفطر الأسود في عام 1876، وكان أول بحث علمي قدم لعلاجه في عام 1885، أي أن عمره 150 عاما.

وأضاف «عبدالفتاح» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن الفطر الأسود لا يصيب الأصحاء، وهو موجود في التربة والأماكن التي بها أسمدة ومواد عضوية متحللة، وهو غير معدي ولا ينتقل من شخص لآخر ولا يصيب الأصحاء أو المرضى بصفة عامة.

وتابع وكيل وزارة الصحة للشئون الوقاية: «من الخطأ أن نقرن هذا المرض بفيروس كورونا، فلا ارتباط مباشر بينهما، لكننا نقرنه بالنقص الشديد في المناعة، والسواد الأعظم من مرضى نقص المناعة غير الشديد لا يصاب بمرض الفطر الأسود».

وأكد الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة والسكان للشئون الوقاية: «الفطر الأسود ليست إصابة ترصد لمجرد الإصابة بفيروس كورونا، إنما هي حالات مرضية تأتي وتتماثل للشفاء، أما الصور المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تدهور الحالة الصحية للمرضى في الهند، فإنه لا محل لها من الإعراب، لأنهم تجاهلوا حالتهم الصحية ولم يشعروا بأي أعراض حتى أكل المرض أجسامهم، وبالتالي فإن الاكتشاف المبكر للمرض أمر مهم حتى يتم العلاج مبكرا».

وأكد، أن 99.9% من الإصابات لا تتطور إلى هذه الصور الخطيرة، لأن الفطر كائن ضعيف وميكروب شرطي وانتهازي.