عاجل.. اصطدام سفينتين بالقرب من جزيرة شيكوكو جنوب شرقي اليابان

اصطدمت سفينتان في «بحر سيتو» الداخلي، بالقرب من جزيرة شيكوكو جنوب شرقي اليابان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت قناة «إن إتش كيه» اليابانية، إن سفينة «بياكو» اليابانية للشحن اصطدمت بناقلة «أولسان بيونير» المسجلة في جزر مارشال، وانقلبت السفينة الأولى بنتيجة الاصطدام.

ومن أصل الأشخاص الـ 12 الذين كانوا على متن السفينة اليابانية، تم إنقاذ 9، بينما لا يزال الثلاثة الآخرون في عداد المفقودين.

ولم تصب السفينة الثانية بأي أضرار جدية نتيجة الحادث، والتي كان على متنها 13 شخصا، هم مواطنو كوريا الجنوبية وميانمار، فيما لم يصب أحد من أفراد الطاقم بأذى.