الوجه الآخر للوسط الفني: تكافل ومجموعات سرية لمساعدة المحتاجين

وجه آخر للوسط الفني عن التراحم والتكافل كشفه وتحدث عنه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مشيدًا بحالة التكافل الاجتماعي بين الفنانين والتي لا يتم الإعلان عنها مطلقًا.

وتحدث «زكي» عن أنشطة النقابة، مشيرًا إلى أن الوسط الفني متميز في التكافل «أحنا كفنانين عارفين بعض وبنشتغل في سوق صغير فعارفين بعض كويس جدا وفي حتة التكافل متميزين جدا».

جروب سري للفنانين

وكشف النقيب عن وجود جروب سري للفنانين من أجل التكافل الاجتماعي «عاملين جروب عليه مجموعة من الفنانين اسمه (ساعدوا الزملاء) وده جروب محدش بينقل منه كلمة خارج الجروب ولما حد بيحصل له مشكلة ومبيبقاش في نقابتنا وبنكتب على الجروب فيه كذا كذا ومحتاجين 100 ألف جنيه وفي دقايق ألاقي التفاعل والتحويل».

وتابع «فيه تفاصيل وأسرار مينفعش أننا نتكلم عنها وأنا مش هطلع أقول إحنا عالجنا فلان والأسرة الفنية عارفة بعضها وبنكفل بعضنا البعض من غير ما نطلع نقول ونذيع وفيه حالات كتير محدش يعرف عنها حاجة».

مواقف لمساعدة الفنانين

وذكر «زكي»، موقفا حدث أثناء مشاهدته لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في ستاد القاهرة، حيث تلقى رسالة من الفنانة إسعاد يونس تخبره بحالة أحد الفنانين وحاجته لمبلغ كبير للعلاج، لافتًا إلى أن الفنانة ريهام حجاج كانت تجلس بجواره فأرسل لها رسالة عبر تطبيق «واتساب» وأخبرها بالمشكلة والمبلغ المطلوب وأنها أخبرته على الفور بتحويل المبلغ المطلوب.