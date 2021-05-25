أشرف زكي لمهاجمي النقابة بسبب شريف دسوقي: «أنتم عملتوا إيه»

رد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تدشين حملة لدعم الفنان والهجوم على النقابة، قائلًا: «أنا بحترمهم واللي عايز يعمل حاجة حساب النقابة موجود ويحولنا عليه، وأنا منذ جنازة سمير غانم كتبت رسالة على جروب الفنانين يحمل اسم ساعدوا زملاءكم وتحدثت عن حالة شريف دسوقي، وإحدى الفنانات حولت مبلغا من المال بعدها مباشرة».

وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء: «أذكر بالخير، كلا من الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة دنيا سمير غانم، اللتان كانتا سباقتان في أي شيء، يخص الفنانين، ويتحركان سريعا، مشددا على أن النقابة لها حساب ومن يرغب في دفع شيء لشريف دسوقي، يحوله بشكل رسمي على حساب النقابة.

وردا على الذين يكتبون على صفحاتهم بسبب أزمة دسوقي، قال «زكي»: «مع احترامي ليكم، أنتم بتعملوا إيه عشان النقابة!! إحنا عندنا أكبر مشروع لعلاج أعضاء النقابة، ولا نتخلى عن أي عضو مهما كان».

أما عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، فقال إن المصرح له أن يتحدث في هذا الأمر هو «الفنان حسن الرداد، والإعلامي رامي رضوان، ونحن نحترم ذلك وندعو لها بالشفاء، الست دي لما كانت تعرف إن حد عيان كان يبذلون أقصى مجهود».

كانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت عن إجراء الفنان شريف دسوقي، لعملية جراحية، أسفرت عن بتر قدمه.

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاء على خير».