أشرف زكي عن تصوير جنازات الفنانين: مش كلهم صحفيين وفيه مندسين

علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على اقتراحات الفنان أحمد السعدني بشأن وضع آلية لتغطية الصحفيين لـ«جنازات وعزاء» الفنانين والمشاهير وذلك بعد تواجد عدد كبير من الصحفيين والمصورين، لتغطية فعاليات جنازة الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي عن عمر يناهز 84 عاما.

وقال «زكي» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» إن من يقوموا بالتصوير خلال الجنازات والعزاءات ليسوا جميعهم أعضاء في نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن بعضهم مواطنون عاديون ويقفون للتصوير بهواتفهم المحمولة.

وتابع «مش كل اللي واقفين صحفيين وبتلاقي ناس مندسة كتير بموبايلات» مشيرًا أنه تواصل مع عدد من نقباء الصحفيين بخصوص تنظيم هذا الأمر.

وحكى النقيب عن موقف حدث أثناء عزاء الفنان الراحل نور الشريف، لافتًا أنه وجد 10 أشخاص يقفون للتصوير وحينما سألهم عن أماكن عملهم أخبروه بأماكن وهمية ومواقع صحفية غير موجودة أصلا مضيفًا «العشرة في أماكن وهمية واتخانقنا وروحنا القسم».

وأضاف «وأحيانا تيجي الخناقة مع صحفيين حقيقيين فيزعلوا» مشيرًا أن هذه المنظومة ليست سهلة، وأن التنسيق في هذا الموضوع ليس سهلًا لافتًا أن إقامة العزاءات في المساجد يتم تنظيمها بشكل جيد، مطالبًا بالبحث عن حلول لهذه الأزمة ومشددًا على أنه يعرف الصحفيين ويعرفوه جيدًا.

وكان الفنان أحمد السعدني قد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «للمرة الثالثة اطرح نفس المقترح وكلي رجاء من نقابة الصحفيين أن تتبناه نرجو من حضراتكم بما أن تغطية جنازة وعزاء المشاهير الأغلبية تراه أمر ضروري أن تقوم النقابة بتكليف صحفي واحد ومصور فوتوغرافيا واحد ومصور ڤيديو واحد وتقوم النقابة بتوزيع المادة المصورة على فلاشة لأي موقع صحفي يريدها ارحمونا من فكرة الصراع لأخذ اللقطة في موقف مزعج للمتوفي وأهله وأصدقائه ولكم منا فائق الاحترام والتقدير».