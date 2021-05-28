نقيب المهن التمثيلية يحذر من مكاتب «الكاستنج» الوهمية: فيه وقائع نصب

حذر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية من وقائع النصب باسم الفن عن طريق مكاتب الكاستنج الوهمية، لافتًا إلى أن هناك من استغل أسماء بعض الفنانين مثل أحمد عزمي وعايدة رياض ونصبوا على الشباب «هات فلوس عشان نجيب لك تصريح النقابة وهات 30 ألف جنيه».

وقال «زكي» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» إن هناك مكاتب «كاستنج» وهمية تقوم بالنصب على الشباب الذين لديهم حلم التمثيل، وتقوم هذه المكاتب بالنصب عليهم بحجة إشراكهم في أعمال فنية.

ووجه النقيب نصيحة للشباب «عاوزين تمثلوا روحوا النقابة وأحنا بنعمل في النقابة ورش»، مؤكدًا أن النقابة ليست مسئولة عن مكاتب الكاستنج الوهمية، مشددًا على أن النقابة ستواجه هذه الظاهرة بقوة خلال الفترة القادمة نظرًا لارتكابها لجرائم مختلفة، لافتًا إلى أن هذه المكاتب ليست لها ترخيص ولا تدفع ضرائب، وأنه سيتم مواجهة هذه المكاتب بقوة خلال الفترة القادمة.

وأشار زكي أن الشباب يمكنهم التوجه للنقابة للاستفسار عن مكاتب الكاستنج حتى لا يقعوا فريسة للنصب «يجي لنا النقابة لاني ببص ألاقي شباب زي الورد اتنصب عليهم وأكتر من واحد انا كلمته واتخانقت معاهم وبلغت عنهم النيابة والشرطة».

وأكد زكي أن هذه المكاتب الوهمية تستغل صور الفنانين وأسمائهم في النصب على الشباب وعلى راغبي التمثيل وتتحصل منهم على أموال بدون وجود أي أعمال فنية أصلا.