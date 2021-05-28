عمل فني ألقى الضوء على مرض جنا عمرو دياب.. فيديو

فاجأت جنا عمرو دياب، خلال صفحة «انستجرام» الخاص بها، إعلانها بإصابتها بمرض فرط الحركة.

وكتبت «جنا»، «إلى كل شخص يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وعسر القراءة، والقلق، وما شابه ذلك، من فضلك لا تصدق أنك غير قادر أو لا تستطيع عمل شئ، لأن مدرستك أو أي شخص آخر أخبرك بذلك، فأنت بالطبع قادر، فلا تشك في نفسك».

وأضافت نجلة المطرب عمرو دياب: «عانيت كثيرًا من الناحية الأكاديمية (الدراسة)، وكان هذا بسبب إصابتي باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذي لم يتم تشخيصه سابقًا، وجدت أنه من الصعب جدًا التركيز، قمت بالمماطلة كما لو كانت هواية، ونادرًا ما كان واجبي المنزلي يتم أدائه في الوقت المحدد، وكنت أقوم بعمله قبل ساعتين من موعده».

واختتمت: «قرأت باستمرار الأسئلة بشكل غير صحيح أثناء الاختبارات، وعندما يشرح المعلمون مهمة ما للصف، شاهدت الطلاب يستمعون ويسجلون المعلومات دون عناء، كنت أشعر بالحرج وأطلب من زملائي في الفصل شرحها مرة أخرى، لم أقصد أبدًا أن أكون مصدر عبء، كنت أردت فقط أن أفهم».

وقد ناقش مسلسل «خلي بالك من زيزي»، والذي عرض خلال السباق الرومضاني مرض فرط الحركة وعدم الانتباه والذي كانت مصابة به بطلة العمل أمينة خليل، وقد سبب لها هذا المرض في البداية العديد من الأزمات في حياتها، ولكن بمرور الوقت استطاعت أن تتحدى مرضها وتنجح في حياتها.

مسلسل «خلي بالك من زيزي»، بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، علي قاسم، بيومي فؤاد، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، نهى عابدين، وعدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، إشراف عام على الكتابة مريم ناعوم، إخراج كريم الشناوي.

وقد حقق هذا المسلسل العديد من الإشادات من النقاد والجمهور .