نجوم الفن في زيارة شريف دسوقي بعد بتر قدمه.. «صور»

حرص عدد من نجوم الفن على زيارة الفنان شريف دسوقي، والذي أجرى عملية بتر قدمه منذ أيام إثر مضاعفات جرح بسبب مرض السكري.

وقام بزيارة شريف دسوقي في المستشفى، الفنان مصطفى درويش أحد ابطال مسلسل «100وش»، للاطمئنان على حالته الصحية.

كما زارته الفنانة زينب غريب، وكتبت عبر «انستجرام»: «كنت رايحة له وقبل ما أدخل كنت متوترة شوية، ولما شفت الأستاذ شريف كل توتري راح قصاد روحه المبهرة اللي تشرح القلب ومثابرته وإيمانه، أنا ممتنة ليك يا أستاذ شريف وبتعلم من إرادتك وقوتك وروحك».

وتابعت «اشتغلت معاك عمل بـ100 وش، وكل أملي إني اشتغل معاك تاني وتالت وعاشر، تقوم لنا بالسلامة بسرعة وترجع تاني تضيف للسينما والدراما بموهبتك اللي متتعوضش».

وحرص أيضا على زيارة «دسوقي» الفنان أحمد صلاح الدين بصحبة ابنه، ونشر عبر «فيسبوك»، صوره تجمعه مع ابنه «زين» في المستشفى وبجوارهما شريف دسوقي، وعلق عليها قائلاً: «زين مع شريف الدسوقي في المستشفى».

كما زارته الفنانه نهال عنبر برفقة بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، ونشرت عبر «فيسبوك» صور تجمعهما بشريف دسوقي وعلقت قائلة: «ألف حمد لله على سلامة الفنان شريف دسوقي.. تمت العملية بنجاح ونسأل الله يتمم شفاه على خير.. ويرجع لبيته بالسلامة ويرجع لشغله ولفنه.. ويرجع الضحكة الحلوة على الشاشة من تاني.. اللهم أمين يارب العالمين».

بتر قدم شريف دسوقي

أعلنت مساء الثلاثاء الماضي الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها على «فيسبوك» بتر قدم الفنان شريف الدسوقي بعد خضوعه لعملية جراحية.وكتبت قائلة : «عن تجربة عشتها مع بابا الله يرحمه.. صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه.. ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاءك على خير».

وقد اشتهر شريف دسوقي بشخصية «سبعبع» الذي قدمها خلال مسلسل «بـ100وش» أمام نيللي كريم وآسر ياسين، وإخراج كاملة أبو ذكرى، ولاقت شخصية «سبعبع» نجاحا كبيرا مع الجمهور.