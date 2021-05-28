الإرادة والقوة والرضا.. نجوم الفن يصفون شريف دسوقي بعد بتر قدمه

أكد عدد الفنانين تحسن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي بعد إجراء عملية بتر قدمه الثلاثاء الماضي.

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية خلال مداخلته مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الفنان شريف دسوقي حالته النفسية جيدة وراضي جدا بقضاء الله ومتقبل موضوع بتر قدمه.

وقالت الفنانة زينب غريب عبر منشورها على انستجرام، بعد زيارته لـ «دسوقي»: كنت رايحة له وقبل ما أدخل كنت متوترة شوية، ولما شفت الأستاذ شريف كل توتري راح قصاد روحه المبهرة اللي تشرح القلب ومثابرته وإيمانه، أنا ممتنة ليك يا أستاذ شريف وبتعلم من إرادتك وقوتك وروحك».

وأعلن الفنان شريف دسوقي عقب خروجه من العملية بعد يتر قدمه أنه راض بقضاء الله وكتب عبر «فيسبوك»: «قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شئ».

بدرية طلبة تعلن مرض شريف دسوقي

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن إجراء الفنان شريف دسوقي، لعملية جراحية، أسفرت عن بتر ساقه عبر حسابها بالفيسبوك الثلاثاء الماضي حيث كانت تلازمة بدرية في المستشفي"عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير».

وانتشرت حالة قلق داخل الوسط الفني والسوشيال ميديا على شريف دسوقي، بعد المنشور، لتنشر «طلبة» منشورا آخر قالت فيه: «للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع) كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير».