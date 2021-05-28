عماد الدين حسين: دول كثيرة حاولت وقف إطلاق النار في غزة وفشلت

أكد الكاتب الصحفي والنائب عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار فرنسا من أجل دعم السودان ودعم التنمية في أفريقيا.

وأوضح «حسين»، خلال لقائه مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا تزامنت مع العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتًا أن مصر تحركت لوقف العدوان منذ اللحظات الأولى له، وأن مصر سارعت للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتدخل بشكل اغاثي وإنساني.

وأشار إلى أن تخصيص مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة مخصصة للشعب الفلسطيني وليست مخصصة لحركة حماس، مؤكدًا أن مصر لديها خلافات مع حماس في التوجهات والأفكار، مشددًا على أن مصر تدعم الشعب الفلسطيني وأن حماس جزء صغير جدا من شعب فلسطين.

ولفت «حسين» إلى أن مصر أدانت العدوان وفتحت المعبر لدخول المساعدات الإنسانية ونجحت في وقف اطلاق النار بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هناك جهات ودول عديدة سعت لوقف اطلاق النار ولكنها فشلت وكانت تتمنى أن تنجح فيما نجحت فيه مصر.

وأكد عماد الدين حسين أن الصحافة الأجنبية وجريدة «واشنطن بوست» نشرت تقرير مطول عن الحرب الأخيرة على غزة وقالت إن الرئيس السيسي هو الكاسب الأكبر والأكثر بذلًا للجهد في هذا الملف.

ومن جهة أخرى أكد الكاتب الصحفي أن مصر كان لها وجودا كبيرا في أفريقيا، مشيرًا إلى أن أغلب وزراء جنوب السودان خريجي الجامعات المصرية وأن ذلك جزء من القوة الناعمة المصرية.

وأكد أن القوة الناعمة المصرية تشمل الأزهر الشريف والذي يفد إليه الطلاب من أفريقيا للتعلم فيه وأنه يوفد علمائه ودعاته لدول أفريقيا، مشيرًا إلى أن أول رحلة خارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توليه الرئاسة كانت لحضور القمة الأفريقية في غينيا الاستوائية.