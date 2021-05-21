عماد الدين حسين: مصر ذات دور مهيمن في عملية وقف إطلاق النار بغزة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الدور المصري الذي قامت به من وساطة لإيقاف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين هو دور قوى قد يؤدى إلى حدوث مصالحة قوية فيما بينهم، «نحن الطرف الأكثر قوة في تلك المعادلة، ونحن من ندعم الجانب الفلسطيني لأنه واجب قومي».

الرئيس الفلسطيني اتخذ قرارا بوقف إجراء عملية الانتخابات

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس الفلسطيني قد اتخذ قرارا بوقف إجراء عملية الانتخابات بسبب ما قامت به إسرائيل من منع وجود دائرة انتخابية في القدس، ولن يكون هناك انتخابات يوم 22 مايو المقبل.

وأوضح أن غالبية الدول الكبرى والإقليمية سعت إلى وقف إطلاق النار ولكنها لم تفلح حتى تدخلت مصر لتفرض تلك التهدئة، كما وكان لاتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبدالفتاح السيسي مكالمة حاسمة لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل برعاية مصرية.

وأكد أن التضامن المصري كان أكبر شعبيا ورسميا فور حدوث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما وتم فتح معبر رفح وقدم أهالي سيناء والهلال الأحمر المصري والجميع من الجمعيات المصرية تضامنهم مع الشعب الفلسطيني،«هو موقف ليس جديدا على مصر، وكان البعض يحاول تشويه الدور المصري ولكن وفي النهاية فلا يصح إلا الصحيح».