مسؤولون أمريكيون: واشنطن لن تعود إلى معاهدة السماء المفتوحة

قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت روسيا بأن واشنطن لن تعود إلى معاهدة السماء المفتوحة التي انسحبت منها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وأوضح المسؤولون -طلبوا عدم ذكر أسمائهم- أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان قالت لـ«سيرجي ريابكوف» نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الإدارة قررت عدم العودة إلى المعاهدة، وذلك بعد إتمام مراجعة هذا الملف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت معاهدة «السماء المفتوحة»، نصت على إجراءات الثقة في مجال الأمن بين روسيا والدول الغربية، وخاصة تحليقات الطائرات فوق أراضي أطراف المعاهدة في مهام المراقبة، وبعد انسحاب ترامب من المعاهدة أعلنت روسيا عن تعليق التزامها بها مع إمكانية العودة إليها في حال أقدمت على ذلك الولايات المتحدة.

48 طائرة أجنبية قامت بتحليقات استطلاعية بالقرب من الحدود الروسية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 48 طائرة أجنبية قامت بتحليقات استطلاعية بالقرب من الحدود الروسية خلال الأسبوع الأخير.

وأشارت الوزارة الروسية في بيانات، أوردتها صحيفة «النجم الأحمر»، أمس الخميس، إلى أن الرادارات الروسية رصدت تحليقات لـ 40 طائرة استطلاع و8 طائرات مسيرة خلال الفترة المذكورة.

وأضافت الدفاع الروسية، إن الرادارات كانت تتابع جميع تلك التحليقات، ولم تسمح القوات المسلحة الروسية بانتهاك حدود الدولة.

وفي سياق آخر، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من إلقاء القوات الأذربيجانية القبض على 6 عسكريين أرمن في منطقة حدودية بين البلدين، داعية كلا الطرفين إلى تسوية التوتر الحالي سلميا بأسرع وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إن بلاده قلقة من تطورات الأوضاع الأخيرة على الحدود بين دولتي أرمينيا وأذربيجان، بما في ذلك احتجاز القوات الأذربيجانية عددا من العسكريين الأرمن.

ودعت الخارجية الأمريكية، كلا الطرفين إلى تسوية هذا الحادث بأسرع شكل ممكن عبر الطرق السلمية، وشدد المتحدث باسم الوزارة، على أن الولايات المتحدة تعتبر أي تحركات على طول الحدود غير المرسمة بين أرمينيا وأذربيجان استفزازية لا حاجة إليها.