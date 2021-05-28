وفاة شخصين وفقدان 10 آخرين إثر انقلاب قارب في فلوريدا الأمريكية

لقى شخصين اثنين مصرعهما، واعتبر 10 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق قارب بالقرب من «كي ويست» في ولاية فلوريدا بجنوب شرقي الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وكتب خفر السواحل الأمريكي في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه استجاب للحادث الذي وقع على بعد 18 ميلا غربي «كي ويست» بعد ظهر أمس الخميس وأنقذ 8 أشخاص من أفراد الطاقم وانتشل جثتين من الماء.

وقال الرقيب خوسيه هيرنانديز، لوسائل الإعلام المحلية، إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم قالوا إن قاربهم غرق، فيما أشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن السلطات لم تتوصل على الفور لنوع القارب وعدد الأشخاص الذين كانوا على متنه ومن أين أتوا، وكان البحث لا يزال جاريا حتى مساء أمس الخميس.

وقال خفر السواحل الياباني، اليوم، إن 3 من أفراد طاقم سفينة يابانية فقدوا بعد اصطدامها بسفينة أجنبية قبالة سواحل محافظة إهيمه في غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وكانت سفينتان، اصطدمتا في «بحر سيتو» الداخلي، بالقرب من جزيرة شيكوكو جنوب شرقي اليابان.

وقالت قناة «إن إتش كيه» اليابانية، في وقت سابق، إن سفينة «بياكو» اليابانية للشحن اصطدمت بناقلة «أولسان بيونير» المسجلة في جزر مارشال، وانقلبت السفينة الأولى بنتيجة الاصطدام.

وأوضح مكتب «خفر السواحل» الياباني، في إيماباري إن سفينة الشحن اليابانية زنة 11454 طنا اصطدمت بناقلة مواد كيميائية مسجلة في «جزر مارشال» تزن 2696 طنا.

وقال خفر السواحل إن السفينة اليابانية، التي يتألف طاقمها من 12 فردا، غرقت، ويعتقد أن الـ3 المفقودين مواطنون يابانيون.

خفر السواحل الياباني: سلامة جميع أفراد السفينة الأجنبية البالغ عددهم 13 فردا

وأضاف خفر السواحل، أنه تم التأكد من سلامة جميع أفراد السفينة الأجنبية البالغ عددهم 13 فردا، بواقع 8 من كوريا الجنوبية و5 من ميانمار.

وقالت شركة «برنس كيان» Prince Kaiun ومقرها كوبي، والتي تشغل السفينة اليابانية، إن السفينة «بياكو» غادرت ميناء كوبي في غربي اليابان، مساء أمس الخميس وكانت تحمل قطع غيار سيارات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«كيودو» اليابانية.

وفي نيجيريا، قالت الشرطة النيجيرية، أمس الخميس، إن 26 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم ولا يزال 98 آخرون مفقودين بعد انقلاب قارب أمس الأول الأربعاء في نهر النيجر بشمالي نيجيريا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأوضح قائد الشرطة بولاية النيجر، أدامو عثمان، في إفادة صحفية في مينا، عاصمة الولاية، أن القارب المنكوب الذي كان على متنه 150 شخصا انقلب صباح أمس الأول الأربعاء في النهر بينما كان في طريقة إلى سوق في ولاية كيبي المجاورة.

وأشار عثمان، إلى مواصلة البحث عن الركاب المفقودين البالغ عددهم 98.