عالميا.. إصابات «كورونا» تقترب من 170 مليون حالة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على مستوى العالم، إلى 169632561 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3525113حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 151337721حالة.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل 7 حالات إصابة جديدة بالفيروس، أمس الخميس، وجميعها وافدة من خارج الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، أنه تم تسجيل حالتين جديدتين وافدتين مشتبه بإصابتهما بـ«كورونا»، أمس الخميس، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالفيروس.

وأعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، اليوم، تسجيل 587 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 138898 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1946 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 16342162 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الخميس، تسجيل 67467 إصابة و2245 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات 16342162 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 456674 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في المكسيك إلى 2405772 حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الخميس، تسجيلها 3050 إصابة و429 وفاة جديدة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2405772 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 222661 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي كولومبيا، أشارت وزارة الصحة، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 3319193 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 86693 حالة.

وارتفعت حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في دول القارة الأفريقية لتصل إلى 4788216 حالة.

ارتفاع حصيلة الوفيات في قارة إفريقيا إلى 129345 حالة

وقال «المركز الأفريقي للسيطرة على المرض» في بيان، أمس الخميس، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات، بلغت 129345 حالة.

من جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة لرواندا، أن توريد اللقاحات ضد «كورونا» إلى إفريقيا في مصلحة أوروبا والعالم من أجل منع عودة ظهور سلالات جديدة له.

وقال ماكرون، خلال زيارة لمركز للتطعيمات في العاصمة «كيجالي»، على هامش زيارة رسمية، إن بلاده بصدد تسليم 30 مليون جرعة لقاح لإفريقيا بنهاية العام، وستوفر ألمانيا أيضا 30 مليون جرعة أخرى.

«ماكرون»: الاتحاد الأوروبي سيسلم إجمالا أكثر من 100 مليون جرعة لقاح لإفريقيا في 2021

وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيسلم إجمالا أكثر من 100 مليون جرعة لقاح لإفريقيا في 2021.

وأعلنت الآلية العالمية لتأمين لقاحات للدول الفقيرة «كوفاكس»، أنها بحاجة إلى ملياري دولار إضافية بحلول 2 يونيو المقبل لكي تتمكن من تأمين لقاحات لـ30% من السكان في 92 دولة فقيرة.

وقالت «كوفاكس» في نداء عاجل: «نحتاج إلى (هذه الأموال) بحلول 2 يونيو حتى نتمكن من أن نحجز الجرعات وأن نسلمها خلال الفترة المتبقية من 2021 وحتى بداية 2022»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتم إطلاق المبادرة في العام الماضي، وهي تضم العديد من المؤسسات والوكالات، بما في ذلك منظمة «الصحة العالمية»، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» والبنك الدولي.

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب التحقيق في مصدر «كورونا» بعد أن أبلغه مسؤولون في الاستخبارات بأن لديهم مجموعة من الأدلة التي لم يتم فحصها بعد والتي تتطلب تحليلاً حاسوبيًا إضافيًا قد يلقي الضوء على هذا اللغز.

ورفض المسؤولون الكشف للصحيفة عن الدليل الجديد، لكن يأملون بفحصه عن طريق استخدام حواسيب قوية ليمكنهم أن يجيبوا على السؤال ما إذا كان كورونا قد تسرب عن طريق الخطأ من مختبر صيني، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.