3 خطوات لتجديد رخصة السيارة «أون لاين»

تسعى الدولة المصرية للإسراع في إنهاء خطة ميكنة جميع أجهزة الدولة للحد من الفساد وتسهيل الإجراءات على المواطنين للحصول على الخدمات، لذا أطلقت وزارة الاتصالات منصة مصر الرقمية والتي تضم عشرات الخدمات التي يستطيع المواطن إنهاءها «أون لاين»، ومنها تجديد رخصة السيارة في ثلاث خطوات فقط.

«الوطن» ترصد عبر هذا التقرير كيفية تجديد رخصة السيارة في 3 خطوات «أون لاين»، من خلال منصة مصر الرقمية بنحو:

الدخول على موقع مصر الرقمية، أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، حيث يتيح لك انهاء عدد من الخدمات إلكترونيا ومنها تجديد رخص السيارة في خطوات محددة.

كما تتيح تسديد الرسوم لهذه الخدمات من خلال خدمات السداد الإلكتروني، حيث يتم ارسال الوثائق المطلوبة عبر البريد المصري على عناوين المواطنين الذين قاموا بتسجيل حساباتهم على موقع الوزارة.

وتأتى الخطوات الثلاثة بنحو:

الخطوة الأولي:

أولًا يجب التسجيل في بوابة «مرور مصر»، عن طريق إدخال رقم الهاتف والرقم القومي.

الخطوة الثانية:

الاستعلام على موقع المرور للتعرف على مخالفات السيارة المُراد تجديد رخصتها والسداد إلكترونيًا أولًا أو التقدم بالتظلم عليها في نيابة المرور لإلغاءها أو تخفيضها، حيث تحصل على شهادة بالمخالفات أو براءة ذمة ستصلك خلال يومين على العنوان الذي ترغب في استلامها عليه.

الخطوة الثالثة:

يتم الدخول على رابط التجديد أسفل الصفحة لموقع إدارة المرور، لكن الإجراءات لم تنتهي بعد، فعليك استكمال إجراءات التجديد وتختار مدة التجديد وذلك في حالة عدم وجود فحص، ثم تختار خدمة التوصيل للمنزل، من خلال الضغط هنا.

وبعد انتهاء تلك الإجراءات ستصلك الرخصة الجديدة حتى باب المنزل خلال يومين عمل مع أحد المندوبين؛ ليتسلم منك الرخصة القديمة.