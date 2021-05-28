6 خطوات للتسجيل والحصول على لقاح كورونا.. تعرف عليها

لازال يبحث البعض عن الموقع الرسمي لتسجيل الحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19»، والمعلومات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل، بالإضافة لروابط التسجيل، وذلك بالتزامن مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس ومناشدة وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة التسجيل، للحد من انتشار العدوى.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور الآتية، رابط وخطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة.

رابط الحصول على لقاح كورونا

يستطيع المواطن الحصول على اللقاح من خلال الدخول على هذا الرابط وتسجيل البيانات المطلوبة.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

- بعد الدخول على منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد يتم اختيار التسجيل لطلب اللقاح، ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة كالإسم والرقم القومي، وبيانات التواصل، منها رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

- عقب الانتهاء من عملية إدخال البيانات الخاصة بحالة المواطن ستصله رساله على الهاتف المحمول بها رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم وهو عبارة عن 6 أرقام.

- فور إدخال رمز التحقيق يستكمل المواطن باقي خطوات التسجيل ومنها بيانات مكان العمل، مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية او خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التي يعمل بها، وعلى الشخص تحديد الأمراض المزمنة التي يعاني منها والعلاج الذي يتلقاه المريض وحالته الصحية.

- وفي حالة كان طالب اللقاح من العاملين بالقطاع الطبي، يراعى تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلي أو مسعف أو إداري وغيرها، ثم بعد ذلك يتم تحديد المحافظة، وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.

- كما يجب كإجراء إلزامي إدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر وكذلك إدراج صور لتقارير طبية.

- وأخيرا يقوم الشخص بعد ذلك بالموافقة على ثلاثة إقرارات هي: الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح، والموافقة على البيانات التي قام بإدخالها، والموافقة على تلقي جرعتي اللقاح، وبعد الموافقة على الإقرارت الثلاثة يتم إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر لكل مواطن ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك.