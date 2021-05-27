حملة «طرق الأبواب» ضمن «حياة كريمة» للتوعية بأهمية لقاح كورونا في كفر الشيخ

نظمت حملة «طرق الأبواب» لتوعية 15 ألف و228 مواطناً في قرى حياة كريمة، بأهمية تلقي لقاح كورونا، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، مع المجلس القومي للمرأة في كفرالشيخ.

وأكدت «حياة كريمة»، أن الحملة جاءت تحت إشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ، ومن خلال حضور أعضاء من المجلس القومي للمرأة في كفرالشيخ، واستهدفت الحملة خلال يومين 5097 زيارة، و8254 سيدة، و6974 رجلاً.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، إن الحملة لاقت دعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكدة أن أعضاء الفرع، ورائدات المجلس، ومجموعة من الشباب المتطوعين، ساعدوا السيدات فى التعريف بتسجيل بياناتهن من أجل الحصول على اللقاح من خلال موقع وزارة الصحة، مع توعيتهن بمساعدتهن فى التسجيل من خلال الخط المختصر 15115، أو عن طريق فروع المجلس المختلفة في المحافظات، كما تم تنفيذ أيضا لقائين في قرية «ابيانه» حيث تم استهداف عدد 20 سيدة، ولقاء آخر في مدينة مطوبس استهدف 22 سيدة.

المجلس القومي للمرأة يطلق الحملة

من الجدير بالذكر، أن المجلس القومي للمرأة، يطلق هذه الحملة في إطار جهود المجلس المتواصلة من أجل توعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا، لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، مع تعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة من أجل مواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.

ويجري تنفيذ الحملة في قرى مبادرة «حياة كريمة» داخل مركز مطوبس وهي قرى ابيانه، والجزيرة الخضراء، وقومسيون شرق، وقومسيون غرب، وبرج مغيزل، وبرمبال، وبريدعه، ومنية المرشد، وبني بكار، خليج قبلي، خليج بحري، عزب العرب، وقف قبلي وبحري، وعزبة عمر، ومعدية المهدي، والبصراط، كما تم تسجيل 217 سيدة للحصول على لقاح فيروس كورونا.

على الجانب الآخر، وفي محافظة البحيرة، تم تشكيل لجان التنمية المتكاملة في المراكز المدرجة بمبادرة حياة كريمة في محافظة البحيرة، من أجل بحث سبل إخلاء المنازل المدرجة بمحور سكن كريم، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات لبحث عملية الإخلاء، كما قامت المحافظة والشعبة الهندسية في المنطقة الشمالية، بالإعتماد على الكشوف التي تم اعدادها من قبل أعضاء مؤسسة حياة كريمة فينا يتعلق بالأسر المستحقة لسكن كريم وذلك من خلال التعاون مع الوحدات المحلية وإدارات التضامن بمراكز المبادرة.