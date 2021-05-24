التنمية المحلية: رفع 900 ألف طن من المخلفات الصلبة إنجاز حقيقي

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن التخلص من أكبر مقلب عشوائي في مصر بعد رفع 900 ألف طن من المخلفات الصلبة المتراكمة بمدفن المخلفات المتواجد بمنطقة سندوب بمحافظة الدقهلية، يمثل نجاحا كبيرا وإنجازا تحقق بإرادة حقيقة، مشيرا إلى أن التخلص من هذا الكم من المخلفات، والذي كان ينذر بكارثة بيئية، أمر ليس بالهين بكل تأكيد وإنجاز كبير يحسب للدولة.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية، الإثنين، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أن عمليات التخلص من تلك المخلفات بدأت منذ إبريل من العام الماضي واستمرت حتى اليوم، لتحويل أرض مدفن الدقهلية للمخلفات التي كان متواجد بها هذا المقلب العشوائي إلى الشكل الجميل المتواجدة عليه حاليا، وأنشأ عليها مصنع جديد، تجرى حاليا تجارب تشغيله.

وأشار متحدث وزارة التنمية المحلية، إلى أن هذا المصنع يضم خطي إنتاج لتدوير المخلفات بمعدل 1200 طن من المخلفات يوميا، موضحا أن هذا المصنع ستتولى إدارته شركة متخصصة في عمليات تدوير ومعالجة المخالفات.

وتابع «قاسم» أن الدولة تقوم بكل ذلك بهدف أن يتم تدوير أكبر نسبة من المخلفات الخاصة بمدفن محافظة الدقهلية، وألا تتعدى نسبة الدفن كطريقة للتعامل مع المخلفات عن 20% من إجمالي المخلفات المنتجة، لأن هذا سيساعد على إطالة عمر المدفن بشكل كبير.

وصرح متحدث التنمية المحلية أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن وزراة التنمية المحلية بالتعاون مع باقي الوزارات المعنية تنسق حاليا، للعمل على تطوير باقي المدافن الصحية المتواجدة بمحافظة الدقهلية.