«التنمية المحلية»: التخلص من 900 ألف طن قمامة بالمقلب التاريخي بسندوب

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة حول متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات بمحافظة الدقهلية، حيث أجرت الوزارة العديد من التدخلات المهمة بالدقهلية، منها؛ إعداد خطة تنفيذية مستدامة لوقف التدهور البيئي والصحي المحتمل نتيجة تراكم المخلفات بجميع مراكز المحافظة.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الدقهلية، والهيئة العربية للتصنيع؛ لرفع التراكمات التاريخية بمقلب سندوب والتي بلغت نحو 900 ألف طن من التراكمات المترمدة، وكانت تعمل بصفة مستمرة، حيث تم التخلص من أكبر مقلب عشوائي في مصر بسندوب، وذلك خلال عام تقريبًا بداية من شهر أبريل 2020 حتى مايو 2021.

مصنع معالجة بـ322 مليون جنيه

وأضاف شعراوي، في تصريحات له، اليوم، أنه جارِ الانتهاء من إنشاء مصنع للمعالجة وتدوير المخلفات البلدية بطاقة تصميمية 1200 طن/يوم و2 خط بمنطقة سندوب لخدمة مناطق «مركز ومدينة المنصورة، حي شرق المنصورة، حي غرب المنصورة، طلخا، نبروه، محلة دمنة، دكرنس، وبني عبيد»، بأحدث التكنولوجيات الألمانية المتطورة.

وأشار إلى أن إجمالي تكلفة تلك المشروعات بلغت نحو 322 مليون جنيه، وأن الوحدة التنفيذية للمخلفات تابعت عمليات إعداد التصميمات التفصيلية للمصنع من خلال مكتب استشاري متخصص وتوريد المعدات الميكانيكية من دولة ألمانيا.

وأكد الانتهاء من الأعمال الميدانية والميكانيكية وتجرى الآن عمليات التشغيل التجريبي والذي من المتوقع الانتهاء من الأعمال النهائية وتسليم المصنع للتشغيل الدائم خلال الأسبوع الأول من يونيو 2021.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن التدخلات التي يتم القيام بها بمحافظة الدقهلية، تتضمن أيضًا تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمدافن الصحية الآمنة؛ لضمان التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات.

4 سنوات لتنفيذ خطة المخلفات الصلبة

وتابع أن الوزارة تعمل على قدم وساق مع باقى الوزارات المعنية على تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، ورفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات، وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة، والتخلص الآمن منها بجميع محافظات الجمهورية، وإعادة الشكل الحضارى للشارع المصري، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ خطة تفعيل المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة لمدة 4 سنوات (2019/2023)، بشراكة استراتيجية مع وزارات «الإنتاج الحربي، البيئة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية»، فضلًا عن الهيئة العربية للتصنيع، على أرض المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، توقيع عقد لتقديم خدمات المعالجة والتدوير والدفن الصحى الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الدقهلية مع الشركة المصرية لتدوير المخلفات -إيكارو- لإدارة مصانع المعالجة والتدوير بطاقة إجمالية تصل لنحو 3500 طن/ يوم ويتضمن العقد قيام الشركة بإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير المملوكة للمحافظة وتدبير أية معدات إضافية ثابتة أو متحركة وإدارة وتشغيل المدفن الصحي الهندسي علي مساحة 50 فدانًا بناحية قلابشو مركز بلقاس ونقل مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع إلى المدفن الصحي للتخلص الآمن منها وفقاً للضوابط والمعايير البيئية.

توريد 10 محطات متحركة بـ99 مليون جنيه

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه إطار الخطة القومية لتطوير البنية التحتية تم توريد محطة وسيطة متحركة لخدمة مركز ومدينة منية النصر بقيمة تقديرية تصل لنحو 15 مليون جنيه، فضلًا عن خطة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية سيتم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بطاقة 500 طن/يوم لخدمة مركز ومدينة ميت غمر، وتوريد 10 محطات متحركة؛ لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل في 10 مراكز بقيمة 99 مليون جنيه.