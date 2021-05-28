مصرع طالبين غرقا في أسيوط

لقى طالب فى كلية الصيدلة بجامعة أسيوط وٱخر فى المدرسة الإعدادية مصرعهما غرقا في حادثيّ غرق منفصلين، أثناء قيامهما بالاستحمام فى مياه الترعة الإبراهيمية ونهر النيل بمدينة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارين من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، الأول يفيد بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بحالة غرق خلف مسجد الصفوة بالوليدية دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإنقاذ النهرى والإسعاف جرى أنتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهرى وبالمعاينة والفحص تبين أن الغريق يدعى «عمر أشرف سعداوي»، 20 سنة، من محافظة البحيرة، طالب بكلية صيدلة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام، وتحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية.

وتلقى مدير أمن أسيوط الإخطارالثانى من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد بوجود حالة غرق أمام كوبرى 25 يناير دائرة القسم، وبالانتقال والمعاينة والفحص تبين أن الغريق يدعى «سيف محمدعبد المحسن»، 15 سنة طالب بالإعدادية ومقيم بحى غرب دائرة قسم أول.

وكشفت التحريات التى قام بها فريق من مباحث القسم أنه حال قيام الغريق بالاستحمام فى الترعة وصل لمنطقة غويطة وحدث الغرق، وجاري البحث عن الجثة بمعرفة الانقاذ النهرى وتحرير المحضر اللازم لإستكمال الإجراءات القانونية؟