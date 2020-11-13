مصرع طفل غرقا بترعة فى أسيوط

لقى طفل مصرعه غرقا، اليوم، بترعة في محافظة أسيوط، أثناء لهوه أمام منزله حيث انزلقت قدماه ليسقط في المياه وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول الطفل "أدم صدام هاشم" 14 شهرًا، مقيم بمنطقة السحارة، جثة هامدة وبالكشف الطبى عليه تبين أن الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وبالإنتقال وسؤال أفراد الأسرة، أكدوا أنه حال تواجد الطفل واللهو أمام منزله انزلقت قدماه وسقط بترعة "السحارة أبوشمس" أمام المنزل و غرق بالترعة ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة و تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، بنشوب حريق بجوار مسجد ناصر بحى شرق، وعلى الفور انتقل فريقًا من مباحث القسم والحماية المدنية والإسعاف وجرى السيطرة على الحريق.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب في مظلة خاصة بمحل تجاري وكشفت التحريات أن سبب الحريق تطاير شرر من ماكينة لحام" وجرى تحرير محضرًا بالواقعة وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.