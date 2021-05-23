مصرع شاب غرقا بمياه الترعة الإبراهيمية في أسيوط

لقي شاب مصرعه غرقًا بمياه الترعة الإبراهيمية أسفل كوبرس بني قرة، التابع لمركز القوصية في محافظة أسيوط، ونُقلت الجثة وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص غريق طافية على مياه الترعة الإبراهيمية أسفل كوبري بني قرة.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف والإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة لشخص يدعى عبدالرحمن عبد الله أحمد، 17 سنة، مقيم بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت قرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط منذ أمس عددًا من الحوادث، من بينها إصابة أربعة أطفال أشقاء بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة غذائية جرى إعدادها بالمنزل ويشتبه في كونها فاسدة، ونُقل المصابون إلى مستشفى القوصية المركزي.

كما أصيبت أم وطفليها بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية تم إعدادها بالمنزل يشتبه كونها فاسدة، بالغنايم في محافظة أسيوط.