آنا أكانا تنضم إلى إيما روبرتس في فيلم «About Fate»

انضمت الممثلة الأمريكية آنا أكانا إلى فريق عمل فيلم «About Fate»، والذي يضم مجموعة من نجوم هوليوود، من بينهم إيما روبرتس، توماس مان ولويس تان، من تأليف تيفاني بولسن، وإخراج ماريوس ويسبرج.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم شهر يونيو المقبل، في مدينة بوسطن الأمريكية، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا الرومانسية، حول شخصين يؤمنان بالحب، لكن يبدو أنهما لم يتمكنا من العثور على معناه الحقيقي.

وفي تطور كبير للأحداث، يضع القدر كل منهما في طريق الآخر في ليلة رأس السنة الجديدة، وتنتشر الفوضى والكوميديا، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتعيد «روبرتس» التعاون مع المؤلفة تيفاني بولسن، منذ تعاونهم الأول فيلم «Nancy Drew»، عندما كانت الممثلة في سن المراهقة، كما حقق فيلم «Holidate» نجاحًا كبيرًا على شبكة «نتفليكس» في موسم العطلات الماضي.

وتشهد استديوهات هوليوود حالة من النشاط في تصوير الأفلام، وذلك بعد فترة ركود جاوزت العام بسبب جائحة كورونا، حيث تستعد منصة «نتفليكس» للعمل على أكثر من مشروع سينمائي في نفس الوقت، من بينها إنتاج فيلم جديد مأخوذ عن أحداث حقيقية، حول مشاركة قاتل متسلسل يدعى رودني ألكالا في أحد برامج المواعدة الشهيرة المذاعة على التلفزيون الأمريكي «The Dating Game»، وذلك في خضم ارتكابه موجة من جرائم القتل في عام 1978، بالإضافة إلى فيلم روائي طويل عن قتال مجموعة من النساء من أجل المساواة في ركوب الأمواج، من بطولة الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون وإخراج نيكي كارو.

كما اشترت المنصة الإلكترونية حقوق فيلمي «Knives Out 2» و«Knives Out 3»، في مارس الماضي، وذلك بعد نجاح الجزء الأول من الفيلم، حيث من المقرر أن تبدأ تصوير الجزء الثاني خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على فريق العمل، والذي يضم كلا من دانيال كريج، كيت هدسون، كاثرين هان، وديف باوتيستا، وجانيل موني، إضافة إلى ليزلي أودوم جونيور وإدوارد نورتون الذين انضموا مؤخرًا إلى فريق التمثيل، ويتولى التأليف والإخراج ريان جونسون.