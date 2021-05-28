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غدا.. انقطاع الكهرباء عن 11 منطقة في مركز مغاغة

كتب:

اسلام فهمي
10:03 ص | الجمعة 28 مايو 2021
ابراج كهرباء

ابراج كهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، عن فصل مغذي كهرباء «المهند ومساكن العبور» لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المغذي غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة صباحا على أن يكون التوصيل في نفس اليوم.

وأفاد بيان صادر عن الوحدة المحلية، اليوم، أن مناطق الانقطاع التي سيتم فصل التيار عنها تشمل: «برج المهند - جامع ناصر - مبنى الأوقاف بمنشية المصري - ميدان أبو متولي - منشية المصري - برج رضا رأفت - برج أبو عثمان- شارع الجلاء- شارع الثورة- مساكن العبور-جامع ناصر».

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