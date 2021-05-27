المنيا تناقش إصدار تراخيص البناء وفقا للاشترطات الجديدة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمراجعة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة لمتابعة منظومة عمل المتغيرات المكانية، مشدداً على رصد التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، عقد نائب المحافظ اجتماعا، اليوم الخميس، لمتابعة تكليفات المحافظ في هذا الشأن وذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة ومركز المنيا، المهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي، عدد من أساتذة الجامعة والمختصين وأعضاء اللجنتين، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي».

بحث نائب المحافظ، سير العمل بمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة واستصدار التراخيص بالتنسيق بين المحافظة وجامعة المنيا، لاستصدار التراخيص الجديدة وفقا لمنظومة ضبط العمران، كما تم التوجيه للمركز التكنولوجي، بسرعة استيفاء نماذج استصدار التراخيص بعد إتمام صلاحية الموقع وما يلزمه من رفع الاحداثيات للمساحة المحددة، على ان يتم التنسيق مع الجامعة بتفاصيل كافة المخططات التفصيلية والاستراتيجية.

كما تابع نائب المحافظ أعمال اللجنة الاقتصادية المشكلة لمناقشة أوجه تطوير وتنمية الأنشطة الزراعية والصناعية والحرف التي تشتهر بها القري المدرجة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، مروان محمد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا، وممثلي فرع المجلس القومي للمرأة، وعدد من الجهات المعنية وممثلي المراكز المنفذ بها المبادرة.