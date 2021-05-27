المنيا تناقش إصدار تراخيص البناء وفقا للاشترطات الجديدة
كتب:
اسلام فهمي
11:48 ص | الخميس 27 مايو 2021
جانب من الاجتماع
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمراجعة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة لمتابعة منظومة عمل المتغيرات المكانية، مشدداً على رصد التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، عقد نائب المحافظ اجتماعا، اليوم الخميس، لمتابعة تكليفات المحافظ في هذا الشأن وذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة ومركز المنيا، المهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي، عدد من أساتذة الجامعة والمختصين وأعضاء اللجنتين، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي».
بحث نائب المحافظ، سير العمل بمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة واستصدار التراخيص بالتنسيق بين المحافظة وجامعة المنيا، لاستصدار التراخيص الجديدة وفقا لمنظومة ضبط العمران، كما تم التوجيه للمركز التكنولوجي، بسرعة استيفاء نماذج استصدار التراخيص بعد إتمام صلاحية الموقع وما يلزمه من رفع الاحداثيات للمساحة المحددة، على ان يتم التنسيق مع الجامعة بتفاصيل كافة المخططات التفصيلية والاستراتيجية.
كما تابع نائب المحافظ أعمال اللجنة الاقتصادية المشكلة لمناقشة أوجه تطوير وتنمية الأنشطة الزراعية والصناعية والحرف التي تشتهر بها القري المدرجة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، مروان محمد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا، وممثلي فرع المجلس القومي للمرأة، وعدد من الجهات المعنية وممثلي المراكز المنفذ بها المبادرة.