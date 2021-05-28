بوابة مصر الرقمية للتموين 2021.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة الملغاة

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إعادة البطاقة التموينية الملغاة إذا توافرت الشروط، وتسهيلا على المواطنين وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرت الوزارة طلب إعادة قيد البطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية.

ويأتي من ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة التموين على موقعها الرسمي، طريقة إعادة البطاقات الموقوفة لعدم الصرف لمدة 6 أشهر متتالية أو أكثر، ويتسبب منع صرف التموين من البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر أو أكثر في إيقاف البطاقة، وفي حال الرغبة في إعادة تشغيلها يتم اتباع الخطوات التالية، وفق الموقع الرسمي لوزارة التموين:

المستندات المطلوبة لإعادة تشغيل البطاقة الموقوفة

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب البطاقة.

- البطاقة التموينية الموقوفة.

- المستند الدال على عدم الصرف.

إجراءات إعادة تشغيل البطاقة التموينية الموقوفة.

- يعتمد مكتب التموين، نموذج أداء الخدمة وإرفاق البطاقة الملغاة معه، وإرساله إلى مركز الخدمة لإعادة تشغيلها مرة أخرى وإلغائها من (Black List).

- يجرى إصدار رقم سري جديد للبطاقة، إذا تطلب الأمر.

- يجرى إرسال مركز الخدمة البطاقة، والمرفقات إلى الشركة المنفذة.

- تراجع الشركة المنفذة للبطاقة، وإرسالها لمكتب التموين، مرفقا بها تقرير تفصيلي يفيد التعديل.

- يسلم مكتب التموين المواطن، البطاقة بعد توقيعه على التقرير المفصل، الذي يحتوي على (اسم صاحب البطاقة/ الرقم القومي/ عدد المستفيدين/ تاريخ الاستلام).

- يتجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الجديد، وذلك بعد إطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية، والبطاقة المدنية للمستلم.

- يجرى صرف المواطن المقررات التموينية، اعتبارا من الشهر التالي لاستلامها.

وكثيرا ما يضطر المواطنين، إلى وقف خدمة صرف الحصة التموينية الشهرية، نظرا لمرورهم بظروف مختلفة، تمنعهم من ذلك، في هذه الحالة، إذا تعدت تلك المدة 6 أشهر، يتم وقف البطاقة التموينية على الفور.