4 حالات من حقهم استخراج بطاقة تموين.. بينهم العائد من السفر

تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، ووفقا للقانون قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن حصول المواطن على كافة الخدمات الجماهيرية ومنها خدمات بطاقة تموينية، سواء كانت الخدمة المقدمة هي إعادة قيد بطاقة ملغاه، أو التحويل من مكتب إلى مكتب داخل أو خارج المحافظة بوزارة التضامن الاجتماعى، التابع لقطاع التموين، تم وضع عدد من الشروط والأحكام يلتزم المواطن بها، بالإضافة إلى التزام الجهات الإدارية المعينة بتقديم الخدمة وفقاً لاستيفاء الشروط المطلوبة، كما تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها، سواء بالموافقة أو الرفض ويتم ذكر سبب الرفض، وأكد وزارة التموين أن أى مخالفة لذلك ترتب المسؤولية، ويرصد التقرير التالي المستندات المطلوبة وذلك على النحو التالى:

أولا: المستندات والأوراق المطلوبة

في حالة استخراج بطاقة تموينية جديدة من بطاقة سارية للحالات التالية

حالة الزواج

- صورة البطاقة العائلية أو الرقم القومى أو صورة قسيمة الزواج

- البطاقة التموينية لأسرتى الزوج والزوجة

- أو خطاب الخصم من بطاقة تموين الأسرة (فى حالة عدم تبعية البطاقة المطلوب استخراجها لدائرة المكتب)

حالة الطلاق

- صورة البطاقة الشخصية أو الرقم القومى.

- صورة قسيمة الطلاق أو حكم النفقة.

- البطاقة التموينية.

- أو خطاب الخصم من بطاقة تموين الأسرة (فى حالة عدم تبعية البطاقة المطلوب استخراجها لدائرة المكتب).

للمعيشة المستقلة

-- صورة البطاقة الشخصية أو الرقم القومى .

- أى مستند يدل على المعيشة المستقلة ( ايصال كهرباء، ايصال غاز، ايصال مياة

- البطاقة التموينية للأسرة

- أو خطاب الخصم من بطاقة تموين الأسرة، وذلك فى حالة عدم تبعية البطاقة المطلوب استخراجها لدائرة المكتب

للأفراد العائدين من السفر

- الذين تم خصمهم من بطاقة الأسرة، يقدم صورة البطاقة الشخصية/ العائلية ) أو الرقم القومى.

- خطاب الخصم قبل السفر .

- أى مستند يثبت العودة النهائية .

للفرد الوحيد المتبقى على قيد الحياة من الأسرة

- صورة البطاقة ( الشخصية / العائلية ) أو الرقم القومى

- البطاقة التموينية للأسرة .

- أصل شهادة الوفاة .