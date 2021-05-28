البنوك: جاهزون لتنفيذ مبادرة التمويل العقاري 2021

كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، عن استعداد البنوك للمشاركة في مبادرة التمويل العقاري 2021 الجديدة لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل؛ لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، أن كافة تفاصيل المبادرة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تم صياغتها والتوافق عليها من قبل كافة الجهات المعنية.

مبادرة التمويل العقاري تستهدف إتاحة وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في بيان سابق له، إن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، تُعد مبادرة استثنائية وتستهدف التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال دعم قدراتهم على تملك تلك الوحدات، بتوفير قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

ملامح مبادرة التمويل العقاري

وعن ملامح مبادرة التمويل العقاري 2021، أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، تخصيص 100 مليار جنيه قروض تمنح من خلال البنوك العاملة بالسوق المصرية بفائدة 3% متناقصة للعملاء، و30 عامًا أجل القرض.

وأضاف نجم، في تصريحات صحفية، أن الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية يبلغ 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل، ومليون جنيه حد أقصى لمتوسطي الدخل، و يشترط ألا يزيد الدخل للمستفيدين من محدودي الدخل على 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، ويشترط ألا يزيد الدخل على 10 آلاف للأعزب، و14 ألف للأسرة لمتوسطي الدخل، مقدم الوحدة السكنية يتراوح بين 10 و20% بالنسبة لمتوسطي الدخل.

15% قيمة مقدم الوحدة السكنية لمحدودي الدخل

وأشار إلى أن 15% قيمة مقدم الوحدة السكنية لمحدودي الدخل، ويحظر بيع الوحدة لمدة 7 سنوات وفي حالة البيع الوحدة يلتزم العميل بسداد بقيمة المبالغ المتبقية، و يجب أن تكون الوحدات السكنية جاهزة التشطيب ومرخصة بشكل كامل، ولا يمكن التعاقد على وحدات سكنية تحت الإنشاء.

وأوضح أن العملاء المستفيدون من المبادرات السابقة لا يمكنهم الحصول على تمويل ضمن المبادرة الجديدة، وأن الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ستكون من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ولا تشترط المبادرة أن تكون الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل ضمن مشروعات وزارة الإسكان، ويمكن للعملاء الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي الاستفادة من المبادرة، شريطة ألا تتجاوز الأقساط الشهرية سواء للقروض أو للوحدة السكنية 50% من إجمالي دخل الفرد.