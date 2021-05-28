رائد فضاء روسي ينشر لقطات مذهلة من الفضاء للنيل والأهرامات (فيديو)

نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، مقطع فيديو نشره رائد الفضاء الروسي، أوليج أرتيمييف، على منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام» مقطع فيديو يتضمن لقطات مذهلة من الفضاء لنهر النيل.

وأظهرت اللقطات التي نشرها رائد الفضاء الروسي لنهر النيل من محطة الفضاء الدولية، ومع المقطع المصور نشر تعليقا كتب فيه: «نهر النيل الذي ينبع من شرق أفريقيا ويتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط».

وأضاف: «وإذا نظرت عن كثب، يمكنك رؤية نقاط صغيرة هي الأهرامات».