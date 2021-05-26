محافظ بني سويف: إزالة تعد بمساحة 2100 متر على نهر النيل بالفشن

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعده أحمد إبراهيم، مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، والذي تضمن الإشارة إلى انه قد تم إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 2100 متر بزمام مركز ومدينة الفشن، اليوم الأربعاء، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 373 حالة تعد على إجمالي مساحة 143 ألف و211 مترا مربعا، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم الأربعاء.

فيما أشار أحمد إبراهيم إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت أواخر مارس الماضي وتسمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوها عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجددا وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.