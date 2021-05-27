مصرع طفلتين غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمشاركة الأهالي من انتشال جثتي طفلتين لقيا مصرعهما غرقا، أثناء الاستحمام في نهر النيل بقرية الأحايوة غرب دائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى العسيرات، وتبين أن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد ورود بلاغ بغرق طفلتين في نهر النيل بقرية الأحايوة غرب دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري.

وتبين من المعاينة والفحص مصرع كل من لواحظ عبد الجواد محمد، 15 سنة، دعاء حمادة حجازي، 12 سنة، وبسؤال أهليتهما قرروا أنه اثناء قيام الفتاتين بالاستحمام في نهر النيل الواقع بالقرب من منزليها، ولعدم إجادتهما للسباحة غرقا به.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات المباحث ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثتين.

يذكر أن مدينة جرجا شهدت أمس غرق شخص مجهول الهوية اثناء الاستحمام في ترعة بمدخل المدينة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط ومأمور مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، ولم تتمكن جهود رجال الإنقاذ النهري من العثور على الجثة.

وكلف ضباط مباحث جرجا بالتحري في الواقعة، والكشف عن هويته، واستمرار عملية البحث عن الجثة بمياه الترعة.