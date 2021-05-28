وفاة شاب تصادف وجوده بمسرح مشاجرة مسلحة في قنا

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الظهر، حيث تصادف مروره خلال اشتباكات مسلحة بين عائلتين بمنطقة سوق حجازة شرق مركز قوص بقنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطار، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز قوص، بنشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مادية بينهما بمنطقة سوق حجازة شرق مركز قوص، أسفرت عن مصرع شخص بطلق ناري تصادف مروره وقت الخلافات.

وهرع المواطنون نحو صوت الرصاص، وانتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا ليعثروا على جثة شاب يدعى ريان فتحي ريان، 29 عامًا، مقيم بقرية حجازة بحري، متأثر بطلق ناري ونقلت إسعاف المركز الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

وانتقل مفتش الصحة في مركز قوص في محافظة قنا، وعاين الجثة وجاري إعداد تقرير لعرضه على النيابة العامة حتى تتمكن من إصدار تصريح بدفن الجثة.

وتبين من التحريات وشهود العيان، إن الشاب كان يسير في منطقة السوق وقت حدوث مشكلة بين طرفين تطورت إلى استخدام أسلحة نارية، واستقر عيار ناري في ظهره ما تسبب في وفاته، وفرضت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا كردونا أمنيا، وبحسب مصدر أمني، جاري تحديد المتهمين للقبض عليهم.