السيطرة على حريق بكابينة سيارة قمامة في مجلس مدينة طوخ

تمكنت الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بكابينة سيارة لنقل القمامة بجراج مجلس مدينة طوخ قبل امتداده لباقي السيارات والمعدات بالمكان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطاراً بوقوع حريق في كابينة سيارة لنقل القمامة بجراج مجلس مدينة طوخ، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية، واتخذت إجراءات السلامة والحماية المدنية بالمجلس والسيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المكان، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومحاسبة المقصرين.

في وقت سابق، شهدت قرية الدير دائرة مركز شرطة طوخ إندلاع حريق فى مخزن قطع غيار أسفرعن إلتهام النيران ل 2 كونتر بهما قطع غيار ولم تقع أية خسائر بشرية وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحادث وطلب تحريات المباحث.

وتلقى العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية فى القليوبية بلاغا باندلاع حريق هائل في مخزن قطع غيار سيارات بقرية الدير دائرة المركز، وانتقل المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث المركز والرائد محمد بدوى رئيس الحماية المدنية فى طوخ و3 سيارات إطفاء.

وجرى السيطرة على النيران وبالمعاينة تبين أن الحريق شب فى قطعة أرض عبارة عن مخزن قطع غيار سيارات حيث التهمت النيران 2 كونتر بهما قطع غيار ورجحت الأجهزة الأمنيه أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضرا بالوقعة وأخطرت الوحدة المحلية فى طوخ لمعرفة عما إذا كان المخزن مرخص من عدمه وتولت النيابة التحقيق.