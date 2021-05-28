موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.. الرابط وخطوات التقديم
كتب:
سماح حسن الجوهري
11:28 ص | الجمعة 28 مايو 2021
موقع تسجيل لقاح كورونا المستجد في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، وذلك بشكل تفصيلي للمواطنين الراغبين في الحصول علي لقاح كورونا المستجد، ويتم تسجيل حساب خاص بالمواطنين في الموقع الرسمي لمنظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد، وأتاحت وزارة الصحة، للأشخاص فوق سن الـ18 عاما، التسجيل على موقع الوزارة لـ حجز لقاح كورونا للحصول عليه في مصر، وذلك على مستوى مراكز اللقاحات التي حددتها الوزارة على مستوى الجمهورية.
رابط التقديم في موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر
واتخذت وزارة الصحة والسكان عددا من الإجراءات على مستوى المحافظات ووضعت خطط طوارئ استباقية لمتابعة تطورات فيروس كورونا ومؤشرات الوفيات والإصابات من خلال عدد من وسائل التواصل لتلقي الاستفسارات من المواطنين حول الفيروس، وما يمكن اتباعه من إجراءات احترازية ووقائية أو عند الإصابة بفيروس كورونا، ويرصد التقرير التالي الخطوات التي يتم اتخاذها في حالة التسجيل للقاح كورونا المستجد عبر الرابط.
خطوات التقديم في موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر
- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان واختيار تسجيل حساب في منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد.
- يتم تحديد الفئة التي تنتمي إليها، حيث «غير مسموح بالتسجيل لمن هو دون 18 عاما» العاملين في القطاع الطبي عليهم احضار ما يثبت طبيعة العمل، على سبيل المثال وليس الحصر: كارنية النقابة - بيان حالة وظيفية - خطاب من جهة العمل.
- إذا لم تكن من العاملين في القطاع الطبي أو من أصحاب الأمراض المزمنة يتم اختيار فئات أخرى.
- لبيانات الأساسية يتم التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.
- لغة التواصل.
- الاسم كما مدون في بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- بلد الجنسية.
- الرقم القومي.
- تاريخ الميلاد.
- النوع.
- المحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها.
- المركز / القسم الذي ترغب بالحصول على اللقاح به.
- هل تعاني من أمراض مزمنة.
- الوظيفة.
- البريد الإلكتروني «اختياري».
- رقم الهاتف المحمول.
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