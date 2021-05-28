جهاز «6 أكتوبر» يشن حملة مكبرة لوقف تغيير نشاط وحدات سكنية بعدة مناطق

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأن الإدارات المختصة بالجهاز، نفذت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، والتي استهدفت «الحي العاشر - منطقة أبو الوفا بجنوب الأحياء - الحي الأول ومحور جمال عبدالناصر».

وأوضح المهندس عادل النجار، أن الحملة أسفرت عن إيقاف أعمال تحويل وحدات من سكني إلى تجاري بالحي الـ10 المجاورة 6 عمارات 93، 53، 20، كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات من سكني إلى تجاري بمنطقة أبوالوفا، جنوب الأحياء السكنية عمارة 88.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة تمكنت أيضا من إيقاف أعمال بالعمارة رقم 44 حيا 6 مجاورة 8 لتحويل الوحدة من سكني إلى تجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد المهندس عادل النجار، عدم التهاون مع أي مخالف، ومحاسبة أي مقصر، مع استمرار المتابعة والرصد.