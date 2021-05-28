هاني رمزي: بحب كل أعمالي وبعتز بيها وسمير غانم رقم واحد في الضحك

كشف الفنان هاني رمزي عن بعض الجوانب الشخصية في حياته وعلاقته بعدد من زملاءه بالوسط الفنى قائلا: «جميع من فى الوسط الفنى أصدقائي وأخواتى ويمكن أقرب الأشخاص من جيلي ومرتبطين ببعض جدا هم أحمد السقا ومحمد هنيدي وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز وأشرف عبدالباقي وياسمين عبدالعزيز ومنى زكي».

هاني رمزي: كتير بيضحكوني وسمير غانم رقم واحد

وأجاب رمزى فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سؤال من أكثر شخص يضحك هاني رمزي؟ بالقول: «إن هناك الكثيرون الذين يجعلوني أضحك، فأنا من عشاق عادل إمام ومحمد صبحي والراحل سمير غانم يعتبر رقم واحد بالنسبة لي، أما الجيل الجديد فأنا أحب كثيرا نجوم مسرح مصر».

أفضل أعمال هاني رمزي الفنية

وأشار الفنان هانى رمزى إلى أنه لا يفضل مشاهدة أعماله الفنية قائلا: «من المممكن اشوف عمل ليا بعد ما انساه كأني من الجمهور»، وبالنسبة لأقرب أعماله الفنية وهل شعر بندم من تقديم أحدها أوضح الفنان: «بحب كل أعمالي وبعتز بيهم، ولكن الجمهور هو من يختار المفضل لي على حسب أذواقهم، حد يقولي حبيت الفيلم ده عشان كذا وغيره، واللي يهمني أني اقدم أدوار مختلفة تماما عن بعضها».

هاني رمزي: طبعا ندمت على بعض من أعمالي

بالنسبة لشعور هاني رمزي بالندم عن تقديمه أحد الأعمال أوضح: «طبعا هناك بعض الأعمال في بدايتي غير راضي عنها ولكن كنت حينها في مرحلة انتشار، وهناك مشاهد صغيرة اعتز بها جدا حتى الآن، وأشعر أن بداياتي كانت طبيعية وتدريجيا لم أظهر فجأة بدور البطولة».

مسرحية أبو العربي

يذكر أن الفنان هاني رمزي يقدم حاليا مسرحية أبو العربي على خشبة مسرح جراند طيبة، ويشاركه البطولة داليا البحيري وحجاج عبدالعظيم وأحمد فتحي وليلي عزالعرب، وعدد من الوجوه الجديدة أبرزهم رغدة جلال.