هاني رمزي يعود بشخصية «أبو العربي» لأداء «مهمة مستحيلة» (صور)

افتتح مسرح التياترو، مسرحية أبو العربي في Mission Impossible بطولة هاني رمزي، مساء السبت، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، وسمير صبري، وإيناس جوهر، وأحمد الفيشاوي وزوجته، وبوسي شلبي، وعبد الرحمن اليماني، طارق عبد العزيز، فتوح أحمد، حمادة بركات.

إهداء افتتاح عرض مسرحية أبوالعربي لروح سمير غانم

وأهدى أبطال وصناع مسرحية أبوالعربي ليلة الافتتاح لروح الفنان الكبير سمير غانم الذي توفى مساء الخميس عن عمر 84 عامًا وبعد رحلة عطاء فني استمرت ما يقرب من 60 عامًا، وقبل بدء العرض قام المخرج تامر كرم، بإهداء الحفل لروح الفنان سمير غانم أسطورة المسرح، وطلب من الحضور والجمهور الوقوف دقيقة حداد على روحه.

مسرحية أبو العربي، من بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز، ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، ومن إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم.

مسرحية أبوالعربي بطولة هاني رمزي وداليا البحيري

وتدور أحداث المسرحية حول أبو العربي، الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي، الذي اختفى منذ عدة سنوات، الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي، يستغل ذلك الشبه لإقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossible فماذا سيحدث؟

و«سي سينما» شركة إنتاج إعلامي ودور عرض سينمائي ومسرحي في مصر، تابعة لمجموعة O-Media القابضة للاستثمارات الإعلامية، وتمتلك حتى الآن 7 دورعرض سينمائي في محافظات مصرمنها القاهرة والجونة وطنطا ودمنهور وشبين الكوم والفيوم والأقصر، ودورين عرض مسرحي، والعضو المنتدب والمشرف العام على الإنتاج بها أحمد فهمي.

وتامركرم، مخرج وممثل مصري وصاحب شركة TK Production، ومن أشهر أعماله مسرحية «الملك لير» للنجم يحيى الفخراني، و«يوم أن قتلوا الغناء»، و«هنا أنتيجون»، وقد حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية.

وتعرض مسرحية أبو العربي في Mission Impossible على مسرح جراند طيبة – بطيبة مول مدينة نصر، حيث تعرض المسرحية كل جمعة وسبت والتذاكر متاحة على موقع تيكيتس مارشية.