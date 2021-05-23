هاني رمزي يعود بشخصية «أبو العربي» لأداء «مهمة مستحيلة» (صور)
افتتاح العرض المسرحي بحضور وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين
كتب:
هبة أمين
05:26 م | الأحد 23 مايو 2021
مشهد من مسرحية أبوالعربي
افتتح مسرح التياترو، مسرحية أبو العربي في Mission Impossible بطولة هاني رمزي، مساء السبت، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، وسمير صبري، وإيناس جوهر، وأحمد الفيشاوي وزوجته، وبوسي شلبي، وعبد الرحمن اليماني، طارق عبد العزيز، فتوح أحمد، حمادة بركات.
إهداء افتتاح عرض مسرحية أبوالعربي لروح سمير غانم
وأهدى أبطال وصناع مسرحية أبوالعربي ليلة الافتتاح لروح الفنان الكبير سمير غانم الذي توفى مساء الخميس عن عمر 84 عامًا وبعد رحلة عطاء فني استمرت ما يقرب من 60 عامًا، وقبل بدء العرض قام المخرج تامر كرم، بإهداء الحفل لروح الفنان سمير غانم أسطورة المسرح، وطلب من الحضور والجمهور الوقوف دقيقة حداد على روحه.
مسرحية أبو العربي، من بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز، ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، ومن إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم.
مسرحية أبوالعربي بطولة هاني رمزي وداليا البحيري
وتدور أحداث المسرحية حول أبو العربي، الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي، الذي اختفى منذ عدة سنوات، الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي، يستغل ذلك الشبه لإقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossible فماذا سيحدث؟
و«سي سينما» شركة إنتاج إعلامي ودور عرض سينمائي ومسرحي في مصر، تابعة لمجموعة O-Media القابضة للاستثمارات الإعلامية، وتمتلك حتى الآن 7 دورعرض سينمائي في محافظات مصرمنها القاهرة والجونة وطنطا ودمنهور وشبين الكوم والفيوم والأقصر، ودورين عرض مسرحي، والعضو المنتدب والمشرف العام على الإنتاج بها أحمد فهمي.
وتامركرم، مخرج وممثل مصري وصاحب شركة TK Production، ومن أشهر أعماله مسرحية «الملك لير» للنجم يحيى الفخراني، و«يوم أن قتلوا الغناء»، و«هنا أنتيجون»، وقد حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية.
وتعرض مسرحية أبو العربي في Mission Impossible على مسرح جراند طيبة – بطيبة مول مدينة نصر، حيث تعرض المسرحية كل جمعة وسبت والتذاكر متاحة على موقع تيكيتس مارشية.