10 معلومات عن جورج سيدهم في ذكرى رحيله: خريج زراعة وأبعدته جلطة عن الفن

أحيا برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة dmc، ذكرى ميلاد الفنان الراحل جورج سيدهم، حيث عرض فيديو في فقرة «أنا المصري» عن أبرز المعلومات والمسيرة الفنية الزاخرة بالأعمال الناجحة للفنان الكوميدى الراحل، ولا سيما التي اشترك فيها مع الفنانين سمير غانم والضيف أحمد.

ونستعرض في سطور 10 معلومات عن الفنان الراحل جورج سيدهم في ذكرى ميلاده:

- ولد في مدينة جرجا بمحافظة سوهاج في عام 1938.

- التحق بجامعة عين شمس وتخرج في كلية الزراعة عام 1961.

- التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

- عمل الثلاثي في المسرح والتلفزيون، ولمعوا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم.

- شاركت الفرقة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

- عقب وفاة الضيف أحمد استمر سمير وجورج في العمل معا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردا.

- من أهم مسرحيات جورج سيدهم «أهلا يا دكتور»، «المتزوجون»، «حب في التخشيبة»، «فندق الأشغال الشاقة»، «موسيقى في الحي الشرقي».

- من أعماله التلفزيونية «بوابة الحلواني».

- في عام 1977 أصيب بجلطة في المخ أدت لابتعاده عن الفن.

- رحل في 27 مارس 2020 عن عمر ناهز 82 عاما.

وتأتي ذكرى ميلاد الفنان جورج سيدهم بعد أيام من رحيل الفنان سمير غانم عن عالمنا عن عمر ناهر 84 عاما بعد صراع مع المرض.